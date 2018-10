Julián Gil escribe carta a su hijo, tras separación

View this post on Instagram

Querido hijo ... Desde el día 27 de marzo del 2017 Nuestra vida cambió ... Lamentablemente tu madre entiende que eres sólo de ella... Hoy por sus caprichos un sistema de justicia deficiente y una abogada corrupta cumplimos 567 días sin poder estar juntos. No se cuanto tiempo más pasará, puede que sean años, pero quiero que sepas que en estos momentos mi única presencia en tu vida es económica por que así lo quiere tu madre ... Mi Matías mi amor por ti siempre estaré contigo aún en la distancia ❤️ #alienacionparental #alienacion #567 #borrandoapapa #obstruccion #papa #separacion #interferencia #hijos #mexico #ley #abuso 567 DÍAS 567 DÍAS 567 DÍAS 567 DÍAS ????????