El actor Eduardo Yáñez compartió su felicidad en el programa Hoy porque ya se reconcilió con su hijo Eduardo Yáñez Jr., por lo que este sábado viajará a Los Ángeles para conocer a su nieto.

Sin embargo, en entrevista con el programa matutino, la estrella de telenovelas lamentó los comentarios que hiciera en medios de comunicación en los que lamentó que su padre no estuviera con él durante algunos momentos de su vida.

“Lo que no comprendo de mi hijo es que no pusiera en una balanza ‘este güey es mi papá, como quiera que sea, no puede desearme el mal y si me tiene aquí en un país de primer mundo, en una escuela disque de primer mundo, me da mi carrito para que yo llegue a la escuela y mi computadora del año para que yo no falle en una materia’, eso no le dispara a decir ‘mi papá debe de tener razón’”, dijo.

Yáñez aseguró que en los primeros años de su vida tenía una relación muy cercana. “El amor entre mi hijo y yo llegó a ser lo más importante para mí, el amor que nació entre él y yo fue increíble, de jugar americano juntos los fines de semana, ir a todos lados juntos y yo voy estar trabajar acá”.

El actor lamenta no haber estado en una de las etapas más importantes de su vida, pero asegura que a su hijo le faltó madurez “para decir: ‘mi papá no está porque se está rompiendo la espalda para traerme a mí de comer’”.

