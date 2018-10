Adela Noriega me robó el corazón: Fernando Carrillo

Milenio Digital

Fernando Carillo explicó el motivo que lo orilló a sacar una fotografía del baúl de los recuerdos en la que aparece con la actriz Adela Noriega y publicarla en Instagram, lo que generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales.

El actor aseguró en entrevista para Radiofórmula con Javier Poza, que en su regreso a México la recordó porque “tuve una gran química con ella, me robó el corazón perdidamente y me provocó mandarle un mensaje cariñoso”.



Carrillo dio a conocer que ha mantenido contacto con la hermana de Adela y segura que “tiene ganas de regresar a México a hacer cosas en la televisión”.

El venezolano dijo que se enamoró de ella y le tiene mucho cariño “a lo mejor porque yo venía de un divorcio, tal vez veía ese clavo sacando ese clavo. Es la única vez que le he dado un anillo de compromiso a una chava, sabía que me iba a decir que no, el miedo radicaba en que me dijera que sí”, aseveró.

Las estrellas de televisión protagonizaron María y Isabel en 1997, una producción de Carla Estrada que contó con 125 episodios y que para su final viajaron a Europa.





ES

​