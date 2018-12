Milenio Digital

Eduardo Yáñez aseguró que cuenta con fotografías comprometedoras de dos periodistas, de los que prefirió no revelar sus nombres.

En entrevista con Raúl El Negro Araiza, Yáñez habló de sus problemas con la prensa y dijo que llegó un punto en el que se sintió sumamente acosado, por lo que el enojo lo llevó a pagar para que siguieran a dos periodistas.

"Como me cansé de que me estuvieran chingando (...), yo le pagué a unas gentes para que siguieran a dos güeyes que me han estado atacando voy a decir nombres", dijo Yáñez en la conversación para el programa Hoy.

"No voy a decir nombres para que no sepan quiénes son", agregó el actor. "Tengo fotos de un enano siéndole infiel a su mujer con otra mujer, y tengo fotos de otro güey alto con unos chavitos —no fotos de que a lo mejor estaba haciendo esto pero parece el otro; no, bien buenas las fotos. Y si me siguen chingando, las voy a subir al internet".

"No les va a gustar verse así y expuestos de esa manera", subrayó. "No me atrevo porque una de las personas que te mencioné tiene una hija chiquita".

El reportero agredido por Eduardo Yáñez durante una alfombra roja celebrada en Los Ángeles en octubre de 2017 exige ahora una indemnización.

La firma de abogados Lawell, que representa al reportero Paco Fuentes, emitió un comunicado en redes sociales en el que pide a la Suprema Corte de Los Ángeles que indague en los bienes de Yáñez.

