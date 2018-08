Descubren imágenes de desnudo de Marilyn en el filme "The Misfits"

EFE

Nuevas imágenes de Marilyn Monroe desnuda han sido descubiertas más de 50 años después de haber sido rodadas durante la filmación de la película Los inadaptados (The Misfits), de 1960 y que protagonizó el ícono estadunidense junto a Clark Gable, informaron medios locales.



En la secuencia, que fue eliminada de la versión final de la cinta y que se pensó había sido destruida, Monroe deja caer la sábana que cubre su cuerpo después de una escena romántica con Gable en lo que hubiera sido el primer desnudo de una actriz estadunidense en un largometraje.



Más de medio siglo después de captarse, el escritor Charles Casillo revela en el libro Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon (Marilyn Mornoe: La vida privada de un Icono Público) que la cinta con las imágenes, que se consideraron demasiado atrevidas, nunca fue destruida.



La obra descubre que Frank Taylor, uno de los productores de Vidas rebeldes, conservó las imágenes de Monroe desnuda, que luego pasaron a manos de Curtice Taylor, hijo del productor.



“Muchas veces, las tomas que no se usaban se destruían. Pero Frank Taylor creía que eran tan importantes e innovadoras que las conservó”, explica Curtice Taylor en el libro de Casillo.



Según cuenta Curtice, su padre mantuvo la cinta que plasma la escena en un armario hasta su muerte en 1999.



Vidas rebeldes fue el último largometraje tanto de Marilyn Monroe, que falleció al año siguiente, como de Clark Gable, que murió días después de acabar el rodaje.