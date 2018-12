Sé que estamos viviendo momentos difíciles como sociedad, pero debemos seguir adelante para cambiar las cosas, y para eso debemos empezar por nosotros. Somos negros, blancos, altos, bajos, heterosexuales, homosexuales o como seamos, pero cada uno de nosotros tenemos el derecho de ser respetados. La noche del sábado 15 tuve la oportunidad de compartir un maravilloso momento con la comunidad LGBTTTI. Gracias por su reconocimiento y sigamos luchando juntos.

