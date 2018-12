Milenio Digital y Agencia EFE

El director Steven Spierlberg cumple 72 años de crear universos extraordinarios en el séptimo arte y este trabajo lo ha llevado a convertirse en la persona con más nominaciones en la categoría de Mejor Película en los Premios Oscar.

Spielberg suma nueve candidaturas a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por las películas E.T. el extraterrestre (1982), The Color Purple (1985), Schindler's List (1993), Saving Private Ryan (1998), Múnich (2005), Letters from Iwo Jima (2006), War Horse (2011), Lincoln (2012) y Bridge of Spies (2015).





El director nunca ha dejado de trabajar y actualmente trabaja en el lanzamiento de su próxima película West Side Story.

El remake del clásico West Side Story (1961), que protagonizaron Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno y George Chakiris, es un proyecto que Spielberg ha perseguido durante años y supondría su primera incursión en el género de los musicales.

Este es el reto que tiene que superar el realizador:

