Violeta Moreno

Natasha Dupeyrón, quien personifica a Paula, una joven de 20 años que busca sanarse tras enterarse que su novio la engaña con su mánager Marcelo, en compañía de sus dos mejores amigas realizan un Plan V, que es encontrar a un virgen y según su ideología, solo lo encontrarán en un mundo nerd, en una escuela de robótica con el objetivo de que se enamore de Paula y encuentre los valores.

Es por ello que en esta cinta se dejará entre ver los tabúes que se tienen con las relaciones sexuales. “Hay mucho tabú, no hacia la primera vez sino hacia el sexo ya hay mucha información y yo creo que nos da mucha pena hablar de eso y está padre cómo lo tocan en esta película, que es de mujeres hacia hombres, mujeres buscando vírgenes y no es como lo suelen pintar, que es esperar a que el chico perfecto llegue y te quite tu virginidad”, comentó Natasha.



Uno de los mensajes importantes que quieren destacar en la cinta dirigida por Fez Noriega, es que se vea a la mujer de una manera positiva, libre y segura. “Aquí estamos buscando a un virgen para que no sean unos cabrones, nos respeten y nos sentimos superpoderosas y el plan no sale como queremos, pero es muy divertido y es padre tocar ese tema; tiene que dejar de ser un tabú. Debe haber más información entre la sociedad y la pareja que no nos presione, es un tema muy personal. El día que decidas perderla será porque de verdad tú quieres”, agregó la actriz.

Al respecto la venezolana María Gabriela de Faría, quien es la mejor amiga de Paula, coincide con el valor que se le debe de dar a la mujer, sobre todo hoy que el tema ya es muy constante en las cintas.

“Es una película fresca, sencilla, una comedia romántica para que el público se divierta, pero al mismo tiempo es importante ver a mujeres liderando un proyecto como Plan V, siento que estas cosas tienes que pasar más; cuando leí el guión me encantó un reto para mí, porque nunca he interpretado un personaje así”, destacó.

Otro tema a destacar es la amistad entre mujeres es un punto significativo ya que muestra el apoyo entre ellas como una hermandad, sin importar la situación en la que se encuentren.





Claves: Novesoda y fresca * Dentro de la cinta, se buscaron romper con los clichés de los nerds y los fresas, el no juzgar por la apariencia física.

* El elenco también está integrado por Kevin Holt, José Carlos Femat, Arath de la Torre, Tamara Vallarta y participaciones especiales de Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

​

​

​