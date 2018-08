Milenio Digital y Violeta Moreno

Este fin de semana se estrenará la película mexicana Plan V, cinta protagonizada por Natasha Dupeyrón y José Pablo Minor, una comedia en la que retratan algunos de los clichés de la adolescencia.

La joven compartió en conferencia de prensa cómo fue trabajar en esta producción. “Desde el casting hicimos click y luego empezamos ensayos, en las filmaciones la pasamos muy bien y hasta la fecha nos juntamos para cenar y lo que me gustó mucho de esto es que haces grandes amigos en el trabajo, somos un muy buen equipo todos”, expresó.





La venezolana María Gabriela de Faría, habló del reto que fue interpretar a una adolescente de nuestro país. “Tuve que hacer mi acento mexicano porque estaba muy nerviosa, no quería hacer un chiste el acento, quería hacerlo bien y para eso trabajamos muchísimo, me ayudaron; nunca había hecho cine en México y fue una oportunidad maravillosa que me ofrecieron”, dijo la actriz, quien interpreta a una de las mejores amigas de Paula.

Kevin Holt, quien se mete en el papel de un estudiante de robótica, habló de los clichés que trabajaron para las escenas. “Queremos quitar este tabú social, de que el grupo de los nerds son vírgenes y los fresas no, que son más experimentados; me gusta mucho este tema que es donde las mujeres son las poderosas”.





El reparto lo completan Stephanie Gerard, Arath de la Torre y Tamara Vallarta.

La película cuenta la vida de Paula, quien se prepara para darle una sorpresa de aniversario a su novio, un famoso actor de telenovelas, pero la sorpresa es suya, al darse cuenta que éste la engaña con su representante, Marcelo.

Paula, en compañía de sus amigas Fernanda y Jennifer, llega a la conclusión de que lo que ella necesita para sacarse la desilusión, es un hombre virgen que seguramente, la valorará.

Es así como surge entre las tres amigas el Plan V, que las introduce en el fascinante y (hasta ese entonces) desconocido mundo de la universidad, en el que encontrarán una serie de personajes que cambiará su vida.



Claves: La producción * La filmación se llevó a cabo en la Ciudad de México y Guadalajara.

* El elenco mencionó que la cinta tiene diversos mensajes entre ellos, la homosexualidad, la tolerancia y la igualdad de género.

* Se proyectará en mil 200 pantallas de salas nacionales.

