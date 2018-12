Milenio Digital y Agencia Reuters

La directora Penny Marshall murió a los 75 años, reportó New York Daily News.

La realizadora comenzó su paso por la industria cinematográfica como actriz y destacó por su acento del Bronx, protagonizó la serie de televisión estadunidense Laverne & Shirley.

Fue pionera como directora de cine con éxitos como Big y A League of Their Own.

Marshall murió ayer por complicaciones de la diabetes que padecía en su casa de California, informó el diario, citando al agente de la actriz y directora.





