Lanzarán edición especial de ‘A Star is Born’

A Star is Born, nominada a cinco Globos de Oro, protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga, será lanzada en un paquete de combo en Ultra Alta Definición en 4K, un combo de Blu-Ray, una edición especial de DVD y versiones digitales.

Así lo anunció Warner Bros. Home Entertainment dado el éxito en taquilla que representó la cinta. El material contará con casi 10 minutos de actuaciones musicales nunca antes vistas de los protagonistas, incluyendo “Baby what you want me to do”, “Midnight special” e “Is that alright”.

A Star is Born representa la cruda y apasionada historia del músico veterano Jackson Maine (Cooper) y la cantante Ally (Gaga), dos almas que se unen tanto en el escenario como en la vida, pero atraviesan un viaje complejo, en el que pasan por la belleza y el sufrimiento de una relación que lucha por sobrevivir.

El cuatro veces nominado al Oscar, Bradley Cooper (American Sniper, American Hustle, Silver Linings Playbook) debuta como director, además de protagonizar junto con la superestrella musical galardonada, postulada al Oscar, Lady Gaga, en su primer papel estelar en una película, se informó en un comunicado.

Gaga interpreta canciones originales en la película junto con Cooper, las cuales compusieron con una serie de artistas, incluyendo a Lukas Nelson, Jason Isbell y Mark Ronson. La música es original y todas las voces fueron grabadas en vivo durante la filmación.

Las ediciones en Ultra Alta Definición en 4K, Blu-Ray y DVD estarán disponibles al público el 28 de febrero; sin embargo, los fans pueden obtenerla antes de tiempo en formato digital a partir del 15 de enero, en paltaformas como iTunes, Cinépolis Klic, Google Play y Claro Video.

