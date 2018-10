Jennette McCurdy debuta como directora

Milenio Digital

Jennette McCurdy debutó como directora con el cortometraje Kenny, que se estrenó en la plataforma Short of the week.

McCurdy estuvo a cargo del cortometraje para el cual también escribió el guión; para lograr transmitir la escancia oscura del drama, estudió estilos de películas como Sunshine Cleaning y What Dreams May Come.

Kenny dura 17 minutos y narra la historia de un chico deprimido que debe cuidar a su madre enferma, la producción muestra la realidad desde la percepción de la también actriz, quien aseguró que la muerte de su madre en 2013 la ha hecho aventurarse a hacer nuevos proyectos y tratar temas sensibles como la muerte, acoso sexual y el suicidio.

“Quería demostrar que con pena y pérdida también puede haber alivio, incluso si pierdes a alguien que realmente te ayudó a definirte, puedes redefinirte tal vez para mejorar después de que se haya ido”, comentó a The Hollywood Reporter.

Jennette McCurdy indicó que por el momento su interés es escribir y dirigir.

“Nunca tuve la oportunidad de participar en un proyecto del que me sienta orgullosa, ahora tengo la opción de hacer las cosas de las que me enorgullezco”, indicó.





