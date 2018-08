‘Capitanes’, el documental del equipo de baloncesto de la CdMx

Milenio Digital

La productora Regina Bang prepara un documental sobre ‘Los Capitanes’, el club deportivo con sede en la Ciudad de México y que pertenece a la liga profesional de baloncesto más importante del país.

La producción titulada Capitanes retratará el largo camino que han recorrido los deportistas para lograr la profesionalización.

“En la Ciudad de México no existía un equipo profesional, son chicos que empezaron desde cero y desde su primera temporada lograron llegar a la final, el proyecto pretende retratar ese trabajo, es un proyecto muy interesante, pero sobre todo muy humano”, comentó la productora en entrevista telefónica para ¡hey!

La filmación de dicho material se realizó mientras los jugadores se disputaban en la cancha su lugar dentro de las grandes ligas.



“Cuando el equipo de producción y yo comenzamos la grabaciones no conocíamos a los jugadores ni ellos a nosotros, muchos de ellos no están acostumbrados a estar rodeados de cámaras, nuestro reto fue lograr que no se sintieran invadidos y poder obtener las tomas que necesitábamos sin interferir en su rendimiento”, relató Bang.

El documental pronto estará en etapa de postproducción y se espera que se estrene a principios del próximo año.





Capitanes se une a la lista de producciones de Regina Bang, quien se ha abierto paso en el mundo cinematográfico después de su primer largometrajeSophie Gold, The diary of the Gld Digger, ganadora del premio Mejor Película en el San Pedro International Film Festival .

La cinta muestra la historia de una chica que se muda a Los Ángeles para perseguir su sueño de convertirse en actriz, en su camino se encuentra con un millonario que abusa de ella prometiendo ayudarla a conseguir el éxito.

Regina Bang ha estado a cargo de varios cortometrajes como The Last Conversation de Badr Farha, When Negatives Collide de Michelle Castro que ganó el Merit Award en el Indie Fest de 2015, More Than Words de Gabriel Chávez que se estrenó en el Court Metrage Short Film Corner del Festival de Cine de Cannes en el 2015, entre otras.







