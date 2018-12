¿‘Bumblebee’, la mejor de todas las ‘Transformers’?

Violeta Moreno

A lo largo de los años se ha realizado gran cantidad de películas basadas en otras épocas y en distintas décadas, también se ha visto a mujeres heroínas, algunas con super poderes protagonizando filmes, aunque ese panorama en la ciencia ficción se ha visto poco, sobretodo cuando se trata de mujeres jóvenes.



Sin embargo, Bumblebee llega a la pantalla grande para retratar justo eso, a través de la historia de Charlie Watson, personaje que realiza Hailee Steinfeld, una joven de 18 años en la década de los ochenta, que se siente perdida entre la sociedad, pero que es muy buena en lo que hace, la mecánica, por lo que sabe todo acerca de los automóviles.



Un día de trabajo se desata la acción cuando conoce a Bumblebee, quien después de tantas batallas se encuentra roto, destruido, un poco parecido a lo que siente Charlie y eso es lo que los hace conectar.



El productor Lorenzo Di Bonaventura y la escritora Christina Hoodson decidieron cambiar el rumbo de la saga Transformers con la precuela que marca la sexta entrega de la franquicia, donde se conoce el inicio de Bumblebee; en ella apuestan por un mensaje de amor, amistad y lealtad lo que rompe con lo que usualmente se ha hecho con la narrativa de las películas.



“Quisimos cambiar la dirección desde que hicimos la quinta película y Christine tuvo un gran acercamiento a estos desafíos, nunca se sabe cómo va a reaccionar la audiencia, pero decidimos arriesgarnos; siempre estuvimos en equipo, nuestra esperanza es que cada vez se una más audiencia, sobre todo porque cada diez años hay un grupo de niños viendo este tipo de historias que comienzan aquí y después tal vez regresan a ver las anteriores”, destacó Lorenzo en entrevista con M2.



“Comencé a escribir en 2015, los productores me dieron mucha libertad y estuve realmente cobijada por todos, fue algo muy emocionante comenzar esta historia en conjunto”, dijo Christine.



Para Hailee Steinfeld, quien lleva el rol principal, fue muy divertido hacer a una joven que fuera experta en coches, un papel que tal vez en años anteriores sería para un hombre y que ahora con la igualdad de género, para la actriz de 21 años, es “increíble”.



“Hacer un personaje que normalmente la gente pensaría que es para un hombre, porque sabe de autos, trabaja con ellos y los maneja; creo que dice mucho ya que estamos en una época donde estamos rompiendo con esas barreras y es increíble hacer a una chica joven que es fuerte, valiente e inteligente, y que no la hace menos atractiva, eso es muy cool”, dijo la actriz nominada a los 14 años a un Oscar por True Grit.



Destacó que es fanática de la saga y no se compara con las actrices que han protagonizado la historia porque cada quien tiene su propio estilo; además de que esta mantiene otro tipo de historia.



“Soy fanática de las películas y ésta en particular tiene una historia muy emocional y tiene mucho corazón, más allá de los cautivantes efectos visuales. Era importante para Travis retratar una relación linda entre Bumblebee y Charlie, además de humor; y tenemos a estos dos personajes tratando de encontrar su voz literalmente y figuradamente en un lugar que están perdidos, confundidos y rotos por dentro porque no saben de dónde vienen, no saben en quién confiar o a quién pedir ayuda, ellos se encuentran para hacer una bonita amistad”, comentó Steinfeld.



John Cena interpreta al agente Jack Burns, un militar que anda en busca de Bumblebee, al dar vida a uno de los villanos de la historia; situación que le atrajo a John: “Esta vez soy el malo y fue realmente divertido hacerlo, Travis Knight. (director) le dio un toque de maldad a este personaje, tuve la oportunidad de hacer algo diferente a lo que he hecho”.



Destacó el avance que se ha tenido entre la sociedad, al cambiar los roles entre los héroes femeninos y masculinos.



“Esta película habla de lo lejos que ha llegado la cultura en estos momentos, si vemos al elenco que está situado en los ochenta; si hubiéramos filmado esta película en esa época, seguro yo hubiera sido el héroe y en este año Hailee es la heroína y yo el malo. Lo padre de esto es que la cultura se está volviendo más inclusiva, más aceptada, cuando eso pasa no solo es bueno para mí, sino para todos en general. La audiencia quiere algo más y Bumblebee es un gran ejemplo, estoy muy orgulloso de eso”, destacó Cena.



Al ser una historia que se desarrolla en los ochenta, “la música juega un papel importante porque te hace sentir algo, conecta con tu nivel emocional, hay algo mágico y es la manera en que Charlie conecta con el mundo, pero también metafóricamente puede darle su voz a Bumblebee”, dijo el actor.



CLAVES



LAS VOCES

Gracie Dzienny, Peter Cullen, Angela Bassett, Pamela Adlon, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Rachel Crow integran el elenco.



ROBOT HUMANO

Dylan O´Biren es la voz de Bumblebee, personaje de la entrega que desde hoy está en las salas de cine.



PRODUCTORES

Michael Bay, Tom DeSanto y Don Murphy se encargaron de la producción que da un giro a la saga.



LOCACIONES

La cinta en la que la mujer toma un rol protagónico fue filmada en San Francisco y Los Ángeles.