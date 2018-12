Agencia Notimex

La película BTS World Tour Love Yourself, que documenta el concierto del grupo surcoreano BTS en el Estadio Olímpico de Seúl, se proyectará de manera exclusiva en Cinépolis, el 26 de enero de 2019.

De acuerdo con un comunicado, la cinta llegará a las salas de cine mexicanas, y la preventa se realizará este martes 18 de diciembre. Las fans, conocidas como Army, podrán disfrutar de los eventos reales y de la emoción de las actuaciones de la agrupación.

BTS World Tour Love Yourself in Seoul revivirá el show musical de la banda través de canciones como “Fake love”, “DNA”, “Airplane”, “Mic Drop” y “Attack on bangtan”, entre otras, acompañadas de grandes coreografías.

BTS, conocido como Bangtan Sonyeondan (Chicos a prueba de balas), llegará a la pantalla grande para compartir la gira que recorrió países de Asia, Europa y varias ciudades de Estados Unidos.

El mes pasado, el grupo surcoreano estrenó su documental Burn the stage, que mostró el ascenso a la fama de la alineación conformada por Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, RM y Jungkook, todos ellos cantantes y bailarines.

La nueva cinta durará alrededor de 130 minutos y tendrá una única función a nivel mundial.

