Zonas residenciales no quieren albergar casillas electorales

Se complica el armado de casillas en colonias residenciales, debido a que es difícil encontrar a los propietarios, ya que éstos se encuentran radicando fuera de la ciudad, están en horas de trabajo o de plano de manera tajante dicen no.

Juan José Ramos Charre, vocal ejecutivo del INE en el distrito 08, indicó que dentro de las secciones electorales se da preferencia a las escuelas, sin embargo, existen algunas donde no hay instituciones educativas y es en esos sectores donde el personal de la Junta Distrital invita a los propietarios a que se permita instalar las mesas directivas de casilla en su domicilio.

Expresó que en la mayoría de las colonias se enfrentan con situaciones diversas, pues las personas no facilitan el domicilio argumentando que tienen un viaje o porque no hay quien se haga cargo de la casa el día de la jornada, por un evento y de plano dicen no.

Hasta el momento, dijo que tienen considerados 234 domicilios para un total de 540 casillas, tratándose de 120 direcciones particulares, de los cuales durante los recorridos se percatan que se trata de lugares pequeños, insuficientes para colocar las dos casillas, ya que en esta ocasión habrá elecciones concurrentes.

Ramos Charré, comentó que este procedimiento se realiza para dar cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual comenzó el pasado 15 de febrero, para visitar a los propietarios y pedirles su anuencia para instalar las mesas directivas de casilla.

