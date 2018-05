PAN llama a priistas a emitir voto útil a favor de Anaya

Ciudad de México

La fracción del PAN en la Cámara de Diputados afirmó que el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, está fuera de la contienda electoral desde hace muchas semanas y no tiene futuro para el 1 de julio, por ello, llamó a los priistas a ejercer el voto útil.

En respuesta a lo dicho por #MEADEenMILENIO, donde el candidato aseguró que representa el cambio y genera con fianza, el vocero de la fracción panista, Jorge López, señaló que el ex secretario de Hacienda “no sabe dónde está parado”, dijo, que sí habrá cambio, pero está entre el proyecto del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, y el de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

“Vimos (en MILENIO) un José Antonio Meade que no sabe dónde está parado, que no sabe que los vientos que soplan son vientos de cambio y que estos de cambio sólo han puesto a dos proyectos en la recta final de la campaña, los que encabeza por un lado Ricardo Anaya, con un proyecto claro y concreto de futuro y por otro lado la regresión que representa Andrés Manuel López Obrador”, subrayó.

Sobre que el ex secretario de Hacienda pueda repuntar en las encuestas, afirmó que una de las señales de la crisis que atraviesa el PRI y su candidato es la reciente sustitución de Enrique Ochoa Reza en la dirigencia nacional del tricolor, sostuvo, que la llegada de René Juárez Cisneros revela “el rezago profundo” de Meade en la contienda electoral.

“Estoy llamando a todos los ciudadanos mexicanos que tienen como una opción viable a Ricardo Anaya y que con esto podamos juntos vencer a López Obrador, a todos los mexicanos que estén conscientes que necesitamos hacer un voto útil, ejercer un voto en razón de cuidar a nuestro país y aprovechar esta oportunidad para poder abrir este espacio de reflexión y el llamado a generar este voto útil, insisto, en aras de un cuidado de México, un proyecto que tiene rumbo y un proyecto que tiene esperanza, pero sobre todo de un proyecto que respeta a las instituciones y a los diferentes sectores de la sociedad civil y que representa, Ricardo Anaya”, recalcó el vocero panista.

Dijo, que la principal “desgracia” de Meade es encabezar a un partido como el PRI, que no les cumplió a los mexicanos y que ha estado inmiscuido en casos de corrupción, señaló que el abanderado priista está alejado de la realidad. Toda vez que afirmó, ocho de cada 10 personas no votarán por el ex secretario.





