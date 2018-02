La violencia detonó la respuesta federal: Meade

México

El precandidato presidencial de la coalición PRI, Partido Verde y Panal, José Antonio Meade, señaló que el ex presidente Felipe Calderón no fue el “detonador de la violencia” que aqueja al país desde hace 10 años.

En entrevista radiofónica con MVS, explicó que “primero llegó la violencia y luego la respuesta federal”.

—¿Erró Calderón la estrategia contra el crimen organizado, que es la que nos lleva, por consecuencia, a lo que tenemos hoy?

—Yo creo que (ese) no es un buen diagnóstico. Si uno hace memoria, y hay algunos estudios publicados sobre el tema, primero llegó la violencia y luego llegó la respuesta.

“Lo que empezamos a ver, si tú te acuerdas, y además fue muy gráfico y muy perturbador, empezaron a aventar cabezas en algunos de los espacios. En Michoacán, recuerdas, rodaban cabezas en discotecas.

“Esa violencia detonó una intervención, no fue la intervención la que detonó la violencia”.

Meade, quien se desempeñó como coordinador de Asesores del entonces secretario de Hacienda (Agustín Carstens), explicó que la ola de violencia e inseguridad ya no es la misma de hace 10 años; por el contrario, los asesinatos han migrado entre estados.

“Ahora se han movido hacia el Pacífico y al sur; el norte tiene otras condiciones y hay algunos estados, como Guerrero, que siguen pendientes. Eso quiere decir que las causas de la violencia han cambiado y que tenemos que entender a cada una de ellas para enfrentarlas de mejor manera”, mencionó.

POLÍTICAS PÚBLICAS

El precandidato priista también habló de la legalización de las drogas y se pronunció por una política pública uniforme con Estados Unidos, en la que se permita o se prohíba el consumo recreativo de la marihuana.

“A mí no me gustaría un entorno para mis hijos en donde la mariguana fuera legal, pero creo que aquí no importa la opinión personal, lo que importa es la política pública.

“La aportación de la mariguana al debate de seguridad es muy poca. De hecho, si uno ve la legalización en muchos estados de la unión americana —que ha implicado que en México caiga la producción del narcotráfico y en consecuencia el trasiego—, eso no viene acompañado con la reducción de la violencia.

“La violencia en términos del narcotráfico está más bien vinculada a la cocaína, la heroína y las metanfetaminas.

“En términos generales reconozco el reto en salud, en adicción, pero reconozco también que en muchas de esas drogas hay un riesgo mayor de seguridad”, destacó.

Sobre el periodo de las precampañas, dijo que fue interesante, pues dibujaron a los contendientes como son y que sí se aportó mucha información.

“Los esfuerzos de comunicación que más trascendieron de las tres precampañas, contrario a lo que pensaba, fue el video de Rusia en Veracruz de AMLO, las hazañas de Anaya y cuando hice planas para no volver a decir resolvido”.

LANZAN CÓMIC CON TRAYECTORIA DEL PRIISTA

El equipo de campaña de José Antonio Meade lanzó un clip de dibujos animados, en el que relata la vida del ex funcionario federal y sus logros al frente de cinco secretarías de Estado.

El video, de casi tres minutos, atribuye al precandidato priista a la Presidencia la llegada de electricidad y gas natural “a miles de localidades del país”, cuando fue titular de Energía durante el sexenio de Felipe Calderón.

Durante ese periodo también presume que al frente de la Secretaría de Hacienda “México alcanzó el máximo nivel de recaudación tributaria”, gracias a las reformas que se implementaron en 2007 y 2009.

Otro logro que se destaca, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es que al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores “reposicionó el nombre de México en el mundo, al mejorar de las relaciones con Cuba y Francia, además de replantear la relación con Estados Unidos”.

Con información de Israel Navarro.