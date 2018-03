Fox: dejemos que 'Lopitos' siga soñando con la Presidencia

Ciudad de México

Vicente Fox dijo que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no será presidente de México, pero hay que dejarlo soñar.

"Dejemos que Lopitos siga pensando con que va a ser presidente, que se siga divirtiendo; seguro sueña con su toma de posesión y con el día siguiente (...)

"No veo a Lopitos poniéndose la banda presidencial porque eso no va a suceder, como no ha sucedido dos veces", dijo Fox en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El presidente de México dijo que a López Obrador "le valen madres las instituciones" porque es un "dictador en potencia" que tiene contacto con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, porque quiere implantar su forma de gobierno en México.

"Acabo de estar con la gente de Venezuela y sin duda es un apoyador de Maduro, de la gente de Chávez; está en contacto con ellos; el proyecto es el mismo y nos quiere dar la sorpresa", dijo el también empresario.

Fox reiteró su apoyo al candidato del PRI, José Antonio Meade, al considerar que él "es el único que pude ser un buen presidente".

AA