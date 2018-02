Dejé contienda por Jalisco; me tenían listo hasta el gabinete: Vicente Fernández Jr.

Ciudad de México

El cantante Vicente Fernández Jr. aseguró que desistió de sus aspiraciones por la gubernatura de Jalisco por la vía independiente, debido a que el grupo que lo invitó le tenía ya listo hasta el gabinete.

El cantante anunció ayer que dejaría la contienda por la gubernatura porque “no le voy a hacer el caldo gordo a nadie”.

“Me tenían resuelto el equipo, el gabinete, me hicieron el favor de invitarme, que tienen el favor, no me convenía estar en ese grupo”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

TE RECOMENDAMOS: Vicente Fernández Jr. declina a aspiración de candidatura independiente

Afirmó que está muy contento con la decisión que tomó y que se siente muy motivado para seguir trabajando a favor de las personas, pues, dijo, no todo se logra por la vía política.

Dijo que hay que ir “escalón por escalón para lograr un bien por la gente”.

En un video publicado ayer en sus redes sociales, el cantante dijo que declinaba “porque me di cuenta del uso que muchos grupos de poder le dan a las candidaturas independientes”.