Verificado2018: El video de Mikel Arriola con faltas de ortografía es falso

Cuidad de México

En redes sociales circula un video de Mikel Arriola con faltas de ortografía, sin acentos y palabras mal escritas, y el candidato priista recibió varias críticas por acumular tantos errores.

El equipo de Verificado 2018 confirmó que la publicación fue manipulada y que no corresponde a la campaña de Mikel Arriola pues no se publicó en sus cuentas oficiales, además el diseño de los textos no corresponde a la identidad gráfica de la campaña.

El post del video falso nació en Twitter en la cuenta de Alejandro Encinas Nájera, quien dijo a Verificado 2018 que el video con los errores de ortografía se compartió vía Whatsapp en grupos de policías de la Ciudad de México.









¡Ay Mikel!



Hay que “ler” para no decir “asignartes”, “coperas” y “susten”. pic.twitter.com/17TtnO3O5Z — Alejandro Encinas Nájera (@EncinasN) 8 de mayo de 2018









El coordinador de campaña de Mikel Arriola, Patricio Caso, publicó en redes sociales el video oficial que fue el que se utilizó para el montaje:

Estimado, no caigas en el viejo truco.

Video no corresponde a identidad gráfica de la campaña ni ha sido publicado por el candidato en sus cuentas oficiales.

Entre más crecemos, más guerra sucia hay.

Te comparto video real con mensaje de @MikelArriolaP para #policías de la #CDMXpic.twitter.com/bgwtcyfFp9 — Patricio Caso (@patocaso) 8 de mayo de 2018