Verificado2018: Supuesto video de AMLO ebrio es falso

Un video que circula en redes sociales y que muestra al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en aparente estado de ebriedad y negándose a dar una entrevista fue alterado para dar una impresión errónea.

En su primer día en redes sociales, el clip tiene más de 353 mil reproducciones y se ha compartido más de 10 mil veces, sin embargo el video fue editado.

El contenido, publicado en la página Red Ciudadana Mz2018 de Facebook, es de una entrevista que dio López Obrador en febrero pasado en Morelia; la pieza fue retomada y editada para hacer más lenta la voz del candidato y parecer que está en estado de ebriedad.

Incluso, si se mira con detenimiento, se puede observar en el video editado que las personas y los automóviles que transitan detrás del candidato se mueven con lentitud, mientras que en los fragmentos en los que periodistas realizan preguntas al tabasqueño, los objetos circulan a velocidad normal.

El contenido original fue publicado el 12 de febrero por Notivideo, como parte de la cobertura de un encuentro privado que celebró el candidato en Morelia, Michoacán, con empresarios de la entidad.

Previo a la reunión, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia se negó a realizar comentarios a los medios, no por encontrarse en estado de ebriedad, sino porque apuntó que no quería infringir la norma electoral en el periodo de intercampaña.

"No puedo hablar, hay huelga de entrevistas [...] no, no, nada, no puedo hablar, no quiero dar ningún pretexto, ningún motivo para que nos infraccionen, ya estamos en periodo interelectoral y es mejor abstenernos", dijo López Obrador.

Hace dos años, en redes sociales circuló un contenido similar en el que se aseguraba que López Obrador, presidente de Morena en aquel entonces, había sido visto en estado de ebriedad en el Festival Internacional Cervantino, en Guanajuato, sin embargo, la pieza también fue manipulada para que se escuchara el audio más lento de lo normal.

Esta no es la primera vez que editan un video de López Obrador. Una entrevista en Hechos con Javier Alatorre, a principios de mes, ha sido manipulada y el resultado ha sido compartido miles de veces en redes sociales. El video modificado aparenta que el candidato presidencial no responde una pregunta; no obstante, el video ha sido recortado para parecer que López Obrador sólo tartamudea. Aquí puedes ver la entrevista original en Hechos.

En otro video modificado que revisó Verificado 2018, se burlan de López Obrador por ser "una persona ignorante" que no responde sobre sus propias propuestas acerca del Tratado de Libre Comercio (TLC), sin embargo, éste también fue editado para mostrar al aspirante titubeante, cuando en realidad respondió a todas las preguntas del interlocutor.





