Verificado2018: Seguridad y violencia, ¿son reales los dichos de los candidatos?

El primer debate presidencial se dividió en tres ejes: seguridad y violencia, corrupción y combate a la impunidad y democracia y atención a grupos vulnerables.

Sobre el primer segmento, seguridad y violencia, los candidatos dieron algunos datos sobre la incidencia delictiva en México, pusieron ejemplos sobre amnistías a delincuentes en otros países e incluso recordaron los resultado de las gestiones de sus contrincantes en la administración pública.

Estos son los datos que Verificado 2018 corroboró:

>>>Sobre el número de víctimas:

Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES:

"Es muy grave la situación de violencia en el país, y no ha funcionado la estrategia que han aplicado tanto el PRI como el PAN (...) hay más de un millón de víctimas de la violencia. Tenemos que hacer todo para conseguir la paz".

Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano:

"Van ya un millón de víctimas acumuladas solamente en los últimos dos sexenios, no está funcionando la estrategia, la tenemos que cambiar".

¿Verdad o mentira?

Ninguno de los dos candidatos mencionó el origen de los datos ni a qué se refieren con "víctimas", pero el equipo de Verificado 2018 revisó las fuentes para medir victimización en México y encontró que la cifra dada por ambos candidatos es falsa.

Los últimos reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registran que, tan sólo en los años 2015, 2016 y 2017, hubo 839 mil 621 víctimas. Los delitos de lesiones y homicidio lideran la estadística.

Esto significa que, en un periodo de casi tres años, el número de víctimas está cerca del millón. Los dos candidatos hablaron de dos sexenios.





>>>Sobre los índices delictivos en Nuevo León:

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, candidato independiente:

"Nuevo León es el único estado que ha bajado el índice delictivo".

¿Verdad o mentira?

Una revisión a las cifras del SESNSP prueban que la frase del Bronco es falsa.

Las cifras revelan que la incidencia delictiva, en los delitos del fuero local y federal, se incrementó 12.88 por ciento, de 2015 a 2017, los años en que gobernó El Bronco.

En el caso de los homicidios dolosos, las cifras indican que éstos también se incrementaron. En 2015, se cometieron 451 y al cierre de 2017 fueron 613, por lo que la tasa por cada cien mil habitantes pasó de 9 a 12.

En homicidios absolutos, el incremento fue del 35 por ciento de 2015 a 2017, según las cifras del SNSNSP.









>>>Sobre si las amnistías a criminales han funcionado:

Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano:

"En el Salvador (con una amnistía) se fueron a 108 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir 5 veces más de lo que tenemos en el país".

¿Verdad o mentira?

El candidato de la coalición Por México al Frente insistió en que El Salvador demostró que las amnistías no funcionan e incluso dijo que los homicidios aumentaron, gracias a ella, a 108 por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, esos datos no son ciertos. En El Salvador, el gobierno impulsó una tregua de pandillas entre 2012 y 2013 para reducir la violencia y a cambio dio beneficios a los líderes de las pandillas que estaban encarcelados.

Las tasas de homicidios cayeron a la mitad, hasta reducirse a seis homicidios diarios, en promedio. La ruptura de la tregua, en 2014, hizo que la cifra subiera a 10.7 muertes violentas diarias y la tendencia alcanzó las 14 víctimas al día para 2015.

Roberto Valencia, periodista del medio salvadoreño El Faro, dijo que "no es un tema de blancos o negros: si has visto las cifras, estas indican que una vez se concretó la negociación, comienza la época con las cifras de homicidio más bajo en una década. Antes de la tregua había un promedio de 14 asesinatos diarios, y en un chasquido, de un día para otro, el país se instala en cinco o seis diarios de manera sostenida durante 15 meses".

El periodista señala que "estas negociaciones fueron especiales porque el Gobierno nunca las reconoció, se enturbió todo por una serie de resoluciones judiciales, y la campaña política presidencial que complicó todo aún más con la violencia partidista. Tanto, que en la postregua, en especial en 2015, se tuvieron cifras de homicidios muy por encima de las que había antes. ¿Consecuencia directa de las negociaciones? No lo creo. Ese repunte viene materializado por esos mismos actores criminales, la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18; inequívocamente son corresponsables del repunte de violencia en 2015 y 2016. Pero eso no es atribuible directamente a la negociación, es atribuible a la mala negociación final y al no cumplimiento de ciertos compromisos adquiridos del gobierno".

A partir de ahí, "se pueden hacer interpretaciones legítimas antagónicas, pero mi opinión es que la cita del candidato no se ajusta a la realidad", concluye Valencia.











>>>Sobre si las cifras de delincuencia disminuyeron con Peña Nieto:

José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-Panal

"Del 2011 al 2014 bajó mucho la delincuencia para después volver a subir".

¿Verdad o mentira?

Verificado 2018 revisó la información del SESNP sobre los índices de incidencia delictiva en todo el país en los años citados por Meade y lo que encontró es que el dicho del candidato es verdadero.

Del 2011 al 2014 se muestra una disminución en la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, que continúa en disminución en 2015 y que comienza a subir en 2016 y repunta en 2017.

La tasa en 2011 fue de mil 505 delitos por cada cien mil habitantes, en 2012 se mantiene la misma tasa que el año anterior, en 2013 la tasa disminuye a mil 440 y en 2014 es de mil 355, de acuerdo con las cifras del SESNSP, hasta alcanzar una tasa de mil 463 delitos en 2017.









>>>Sobre la inseguridad en la CdMx en la administración de AMLO:

Ricardo Anaya, candidato PAN-PRD-Movimiento Ciudadano:

"Es falso que cuando fue jefe de gobierno estuviera la seguridad, por cada 100 casos en el país, los secuestros crecieron 88%, él va a decir que no es cierto, que son los números de la 'mafia del poder', entonces ¿por qué salió medio millón de personas a manifestarse contra la inseguridad cuando él era el jefe de gobierno?".

José Antonio Meade, candidato PRI-PVEM-Panal:

"Cuatro de cada 10 robos de vehículo en el país era en la ciudad, 4 de cada 10 secuestros eran en la ciudad, tú gestión en la ciudad fue un desastre, las familias estaban inseguras".

Andrés Manuel López Obrador, candidato Morena-PT-PES:

"Nada más aclarar, que cuando fui jefe de gobierno se redujo el delito de secuestro en 38%, mientras a nivel nacional en el gobierno del PAN creció 3 veces y a las pruebas me remito".

"Reduje la incidencia delictiva y existen los datos oficiales que respaldan mi dicho. Bajó en el tiempo que fui jefe de gobierno el robo de vehículo con violencia y bajó también el delito de homicidio en el tiempo que fui, voy a dar un dato: en el último año de mi gobierno, 2005, 684 homicidios, el año pasado en la Ciudad de México, 1084 homicidios y si comparamos lo que ha sucedido a nivel nacional desde luego que fue exitosa nuestra experiencia".

¿Verdad o mentira?

En el debate presidencial, la gestión de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada. Ricardo Anaya y José Antonio Meade acusaron al tabasqueño de que su gobierno fue "uno de los peores" en materia de seguridad e incluso hubo una marcha multitudinaria por este tema. Criticaron particularmente el número de secuestros.

López Obrador defendió su mandato y lo puso como un ejemplo para una estrategia de seguridad.

El equipo de Verificado 2018 revisó las cifras oficiales delictivas de 2000 a 2005 y encontramos que efectivamente Andrés Manuel logró bajar el número de secuestros en la capital. La cifra que lanzó Anaya sobre un incremento del 88% en secuestros es falsa.

Del 2000 al 2005, la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes en la Ciudad de México se redujo un 27.22 por ciento. En el 2000 se registraron 141 averiguaciones por secuestro y en 2005 bajó a 103. Hubo dos años que reportaron crecimiento: 2001, cuando hubo 148 averiguaciones previas por secuestro, y 2004, cuando hubo 145 y también cuando se realizó una de las marchas más grandes en la capital con motivo de la inseguridad, en específico el secuestro.

López Obrador, a su vez, dijo que en los gobiernos panistas se triplicó el número de secuestros. En el periodo de Vicente Fox, sin embargo, la tasa aumentó 15.25 por ciento. En el sexenio de Felipe Calderón efectivamente se triplicó y los registros pasaron de 428 casos a mil 421.

José Antonio Meade, a su vez, habló de secuestro y de robo de autos, pero las cifras no son exactas, son engañosas. Del 2000 al 2005, el total de secuestros en la Ciudad de México representaron el 32 por ciento de los que se cometieron a nivel nacional, no el 40 por ciento.

Sobre el robo de vehículos, entre 2000 y 2005 se tiene un total de 883 mil 411 robos en todo el país de 2000 a 2005, y en la Ciudad de México ocurrieron el 24 por ciento de estos delitos, es decir 208 mil 916.

Además, la incidencia delictiva bajó 12.87 por ciento durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. De 176 mil 747 delitos a 153 mil 977. Esto incluye delitos patrimoniales, delitos sexuales, homicidios, lesiones, secuestro, robo común, robo de ganado, robo en carretera, robo en instituciones bancarias y otros delitos.















