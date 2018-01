No hay distanciamiento, ni de Meade ni de Del Mazo: PVEM

Toluca

Para el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, José Alberto Couttolenc Buentello, no ir en coalición con el Partido Revolucionario Institucional en los 125 municipios mexiquenses, era una asignatura pendiente con la militancia verde desde hace varias elecciones.

En entrevista exclusiva para MILENIO Estado de México, aseveró que tras su llegada, hace unos meses, se dio a la tarea de visitar a la militancia, quienes le exigieron ser protagonistas en las elecciones municipales durante el actual proceso electoral.

Destacó que no hay distanciamiento con el candidato presidencial José Antonio Meade Kuribeña, ni con las políticas del actual gobernador Alfredo Del Mazo Maza; sin embargo, fue enfático al destacar que el partido del tucán en la entidad, no quiere postular a "las mismas caras" que han estado en el poder, algunos incluso desde hace varios lustros.

—Coméntenos el motivo por el cual decidieron romper la coalición con el PRI y Panal, en el Estado de México.

Antes que nada explicarte que desde mi llegada a la dirigencia estatal del partido (PVEM) me dediqué a recorrer los 125 municipios; mi encomienda era conocer el sentir de la militancia mexiquense y hubo un consenso general en que no estaban de acuerdo en que siempre íbamos en apoyo con las mismas personas, lo que me ilustraban era que querían participar en los procesos de selección y encabezar una campaña, querían acercarse a la gente y que nos conozcan de manera directa.

—¿No les afectará ir solos, tienen el presupuesto para enfrentar los comicios?

Vamos con el candidato a la presidencia, con el doctor José Antonio Meade Kuribeña, creemos en su proyecto y no nos distanciamos de él; de igual forma creemos en las políticos públicas emprendidas por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, sabemos que su gobierno está rindiendo frutos en favor de los mexiquenses y ello nos traerá también buenos resultados para las próximas elecciones.

Quiero destacar que únicamente vamos a ir solos en las elecciones a las alcaldías, debido a que no queremos las mismas caras en la contienda electoral.

—¿Les alcanzará el presupuesto para ir solos en las alcaldías?

No todo es presupuesto. Vamos a llegar a la población a través de ideas y proyectos propios; tenemos una buena oferta política y vamos a darla a conocer en todos los ayuntamientos del Estado de México. Hay que recordar que no solamente el que trae recursos gana, sabremos llegar a la población.

Las condiciones socioeconómicas por las que atraviesa nuestro estado, así como el profundo y constante reclamo social que exige cuadros políticos más capacitados y sensibles a las necesidades de sus representados, una política social y económica centrada en el desarrollo económico sustentable, que fortalezca los valores más nobles de nuestro pueblo y sobre todo: que dote de oportunidades a las nuevas generaciones y vele como quienes menos tienen.

Subrayó que en estos comicios su alianza será "con la sociedad", por lo que buscarán postular en solitario a candidatos tanto para las alcaldías como en las diputaciones locales.

"Daremos cuenta que somos un partido que practica la paz y el respeto al estado de derecho y que nuestras candidatas y candidatos poseen los conocimientos y experiencia para hacer los cambios que nuestra sociedad reclama".

SGCF