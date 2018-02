AMLO reta a opositores a demostrar vínculos con extranjeros

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", retó a sus opositores buscar los supuestos vínculos que le acusan con gobiernos extranjeros.

Ante simpatizantes de Morena, PT y PES del municipio de Xicotepec, el tabasqueño enfatizó que no tiene "relaciones que nos avergüencen".

"De una vez les digo para que les contesten a quienes están diciendo que si gana nuestro movimiento México va a ser como Venezuela, no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela ni con los rusos ni con los coreanos ni con los estadunidenses.

"Es un movimiento hecho en México y que me busquen, y no me van a encontrar absolutamente nada, no tenemos relaciones que nos avergüencen", subrayó.

Por la tarde, en el municipio de Chignahuapan, el dos veces candidato presidencial reiteró su crítica a quienes los relacionan con gobiernos extranjeros, al acusar que utilizan esto como guerra sucia

"Ya saben cómo se las gastan estos corruptos (...) Yo soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco y no tenemos que ir a buscar ejemplos al extranjero.

"Este es un movimiento nacional, nos inspiramos en Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Madero, en el general Lázaro Cárdenas del Río, en nuestros héroes que nos enseñaron a luchar por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía", aseveró.