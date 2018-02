Mikel plantea desburocratizar proceso para crear empresas

Ciudad de México

El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola aseguró que impulsará políticas públicas que ayuden a desburocratizar los trámites para la creación y desarrollo de nuevas empresas en la capital, porque son importantes para la economía local.

Durante una reunión privada con la Asociación de Empresarios de Iztapalapa A.C., el ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de nueva cuenta se comprometió a terminar con la corrupción de las autoridades delegacionales, por lo que de ser necesario meterá a la cárcel a los delegados que se dedicaron a hacer dinero y no servir a los ciudadanos.

"Vamos a impulsar el desarrollo ya que la capital es la penúltima ciudad menos competitiva del país, sólo supera a Oaxaca. A mí me respalda mi hoja de vida y honradez, yo no voy al Gobierno por dinero, lo único que quiero es cambiar el rumbo de la Ciudad y demostrar que sí se puede servir a la gente y no servirse de la gente. Hay que poner orden al caos que hoy impera en la capital",aseguró..

Arriola Peñalosa afirmó ser la mejor opción de gobierno y dijo que de llegar al cargo lo hará con políticas públicas basadas en el trabajo y la honestidad.

También prometió devolverle a la ciudad la seguridad que a perdidos, a través de de policía capacitada y bien pagada, así como cámaras de seguridad y con tecnología de punta.

Finalmente dijo que mejorará la movilidad con más kilómetros de Metro y trenes suburbanos, y buscará abastecer de agua a todas las colonias.