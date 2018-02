TermómetroMilenio: Anaya llega al millón de 'likes'... nada 'insolting' y muy 'acceptabol'

Ciudad de México

¿El inglés enamora? Quizá su acento y pronunciación ayudaron a Ricardo Anaya para, por fin, tener un millón de amigos... por lo menos en Facebook, luego de que otros se le fueran con Morena y con el PRI.



Hablar de la guerra sucia no sólo es "insolting an onacceptabol", sino también "ofensif an iusles", pregúntenle a Andrés Manuel López Obrador, a quien se le fueron encima por criticar a los secuaces de la mafia del poder: "articulistas conservadores con apariencia de liberales".



Con su acento tabasqueño, sin hablar ruso y con una trompada a la prensa, el precandidato de Morena sumó más de 6 mil nuevos "likes".

Quien debería probar con otros idiomas es José Antonio Meade, pues no ha "resolvido" nada en las redes, al contrario, perdió más de 5 mil "me gusta" en un día.

Y ahora, ¿quién podrá defenderlo? ¿Algún chapulín?





<<<<José Antonio Meade, precandidato del PRI-PVEM-Panal

Facebook: 322,019 "me gusta".

Twitter: 1,078,296 seguidores.

Perdió 5,448 "me gusta"

Subió 2,339 seguidores.





<<<<Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena-PT-PES

Facebook: 2,485,967 "me gusta".

Twitter: 3,535,256 seguidores.

Subió 6,478 "me gusta" y 4,486 seguidores.





<<<<Ricardo Anaya, precandidato del PAN-PRD-MC

Facebook: 1,005,880 "me gusta".

Twitter: 415,096 seguidores.

Subió 8,732 "me gusta" y 1,402 seguidores.





<<<<Jaime Rodríguez Calderón, aspirante independiente a la Presidencia

Facebook: 1,385,701 "me gusta".

Twitter: 578,550 seguidores.

Perdió 23 "me gusta"

Subió 97 seguidores.





<<<<Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia

Facebook: 580,271 "me gusta".

Twitter: 1,311,347 seguidores.

Subió 964 "me gusta" y 1,036 seguidores.