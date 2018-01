TermómetroMilenio: Meade consigue tener un millón de amigos… en Twitter

Ciudad de México

José Antonio Meade logró en Twitter lo que Roberto Carlos tanto buscó: tener un millón de amigos. En las últimas 24 horas el precandidato del PRI-PVEM-Panal sumó más de 5 mil follows en Twitter y alcanzó 1 millón 2 mil 830 seguidores.

A pesar de esto, el priista no fue el que más pulgares arriba o seguidores adhirió a sus perfiles de redes sociales, pues el morenista Andrés Manuel López Obrador sumó más de 3 mil 'me gusta' y sobrepasó los 6 mil follows en Twitter.

TE RECOMENDAMOS: #TermómetroMilenio: 'El Bronco' pierde en Facebook

Al que no le va tan bien es a El Bronco. Por segundo día consecutivo, Jaime Rodríguez Calderón perdió likes en Facebook, aunque ganó varios seguidores en Twitter.

Al corte de las 7:30 horas del 5 de enero, el panista Ricardo Anaya y su ex compañera de partido, Margarita Zavala, siguen ganando... como siempre.









>>>José Antonio Meade, precandidato del PRI-PVEM-Panal

Facebook: 282,259 "me gusta".

Twitter: 1,002,830 seguidores.

Subió 984 "me gusta" y 5,064 seguidores.









>>>Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena-PT-PES

Facebook: 2,291,242 "me gusta".

Twitter: 3,444,800 seguidores.

Subió 3,798 "me gusta" y 6,185 seguidores.









>>>Ricardo Anaya, precandidato del PAN-PRD-MC

Facebook: 847,498 "me gusta".

Twitter: 384,844 seguidores.

Subió 6,365 "me gusta" y 2,217 seguidores.









>>>Jaime Rodríguez Calderón, aspirante independiente a la Presidencia

Facebook: 1,327,886 "me gusta".

Twitter: 572,366 seguidores.

Bajó 37 "me gusta" y subió 694 seguidores.









>>>Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia

Facebook: 558,216 "me gusta".

Twitter: 1,280,097 seguidores.

Subió 253 "me gusta" y 3,577 seguidores.













ALEC