TermómetroMilenio: 'El Bronco' se lleva el Oscar por likes en Facebook

Ciudad de México

Si la popularidad de las redes sociales se transformara en aceptación en la vida real, El Bronco se llevaría el Oscar en la categoría de más seguidores nuevos en Facebook.



El neoleonés logró reunir el fin de semana 21 mil 'likes', más del doble de lo que Andrés Manuel López Obrador ha sumado a pesar de ser el candidato que más crecimiento ha mantenido en los últimos meses.

Y a pesar de que el PRI estuvo de manteles largos este fin de semana celebrando sus 89 años, su candidato José Antonio Meade nomás no ha "despegado" en redes ni con su promesa de un "México chingón", pues va detrás del morenista y en Facebook hasta Ricardo Anaya lo ha rebasado.

Y hablando de Ricardo Anaya, al parecer sus dimes y diretes con la PGR han provocado que los usuarios de redes sociales lo sigan: en dos días subió más de 3 mil 600 likes en Facebook y 5 mil 400 nuevos follows en Twitter.

Por último, pero no menos importante, Margarita Zavala es quien continúa creciendo discreta, pero constante con 224 nuevos me gusta en Facebook, pero casi 4 mil follows en Twitter.











<<<<José Antonio Meade, precandidato del PRI-PVEM-Panal

Facebook: 363,838 "me gusta".

Twitter: 1,145,218 seguidores.

Subió 1,820 "me gusta" y 6,264 seguidores.









<<<<Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena-PT-PES

Facebook: 2,588,115 "me gusta".

Twitter: 3,637,179 seguidores.

Subió 8,634 "me gusta" y 11,215 seguidores.









<<<<Ricardo Anaya, precandidato del PAN-PRD-MC

Facebook: 1,061,884 "me gusta".

Twitter: 462,938 seguidores.

Subió 3,690 "me gusta" y 5,409 seguidores.









<<<<Jaime Rodríguez Calderón, aspirante independiente a la Presidencia

Facebook: 1,572,674 "me gusta".

Twitter: 582,935 seguidores.

Subió 21,598 "me gusta" y 675 seguidores.









<<<<Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia

Facebook: 588,550 "me gusta".

Twitter: 1,340,348 seguidores.

Subió 224 "me gusta" y 3,718 seguidores.









ALEC