TermómetroMilenio: En redes, Meade rebasa a rivales

Ciudad de México

Más que una telenovela, las campañas han adquirido ahora un tono de comedia, que bien pudiera llamarse: Sí es una tonta película de elecciones.

Andrés Manuel López Obrador no tiene necesidad de ir al médico, pues no hay vitamina más poderosa que el amor. Si no me creen, pregúntenle a la esposa del morenista, Beatriz Gutiérrez, que dedicó una nueva canción a "quienes se entregan en cuerpo y espíritu a trascender con el corazón palpitando, por las mejores causas".

Con su pastillero lleno de vitaminas de amor y pueblo, el candidato de Morena-PT-PES sumó más de 14 mil "likes" y más de 2 mil seguidores.

Quien debería tomar algo para la memoria es Ricardo Anaya, pues dicen que en el debate dijo verdades a medias y editó las portadas de algunas revistas.

Rickie Rickín Canallín, que diga, el candidato del PAN-PRD-MC obtuvo poco más de 11 mil "me gusta" y más de 3 mil "followers".

Si alguien se acuerda de todo, especialmente de los que ya no están, es José Antonio Meade, pues fue el único que mencionó a Margarita Zavala en el segundo debate presidencial. ¿Habrá sido un guiño?

Lleno de melancolía, el candidato del PRI-Verde-Panal logró 18 mil "likes" y 647 seguidores nuevos.

Jaime Rodríguez recordó la época en la que no se oponía a los partidos y cuando votó por López Obrador en el 2012. ¡Cómo cambian los tiempos!

Con nostalgia, El Bronco juntó más de 9 mil "me gusta" y poco más de mil "followers".





<<<<José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-Panal

Facebook: 618,578 "me gusta".

Twitter: 1,314,703 seguidores.

Subió: 18,396 "me gusta" y 647 seguidores.





<<<<Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES

Facebook: 3,221,060 "me gusta".

Twitter: 4,007,605 seguidores.

Subió: 14,882 "me gusta" y 2,783 seguidores.





<<<<Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC

Facebook: 1,812,712 "me gusta".

Twitter: 698,977 seguidores.

Subió: 11,196 "me gusta" y 3,074 seguidores.





<<<<Jaime Rodríguez, candidato independiente a la Presidencia

Facebook: 2,087,766 "me gusta".

Twitter: 654,486 seguidores.

Subió: 9,257 "me gusta" y 1,129 seguidores.