TermómetroMilenio: Meade detiene su caída en las redes

Ciudad de México

Las precampañas ya casi terminan, pero los precandidatos se preparan para una nueva temporada. ¿Alguien la espera?

En las temporadas pasadas, Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a la "mafia del poder", a "elecciones robadas" y a un "espionaje" a toda su familia, según dijo. Ahora llega un nuevo enemigo: Pejeleaks, una organización que promete revelar la faceta más oscura de su vida… Los avances le dieron al precandidato de Morena más de 4 mil "likes" en Facebook.

Ricardo Anaya vs. Donald Trump sería el título de la nueva temporada del precandidato del Frente, donde un político trilingüe defiende a México de la amenaza del extranjero, mientras sortea una guerra sucia.

No verla es "ofensif an iusless". El anuncio le dio a Anaya más de 2 mil "me gusta" nuevos.

En su nueva serie, José Antonio Meade recorre la Ciudad de México con Mikel Arriola. Los dos héroes urbanos se enfrentan al tráfico y a las garnachas de los mercados.

La caída de Meade en las redes se detuvo y tras dos días de pérdidas, sumó 689 "likes".

¿A quién sacarán del aire?





>>>>José Antonio Meade, precandidato del PRI-PVEM-Panal

Facebook: 322,708 "me gusta".

Twitter: 1,080,870 seguidores.

Subió 689 "me gusta" y 2,574 seguidores.





>>>>Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena-PT-PES

Facebook: 2,490,312 “me gusta”.

Twitter: 3,539,629 seguidores.

Subió: 4, 315“me gusta” y 4,373 seguidores.





>>>>Ricardo Anaya, precandidato del PAN-PRD-MC

Facebook: 1,008,690 "me gusta".

Twitter: 416,740 seguidores.

Subió 2,810 "me gusta" y 1,644 seguidores.





>>>>Jaime Rodríguez Calderón, aspirante independiente a la Presidencia

Facebook: 1,385,880 "me gusta".

Twitter: 578,715 seguidores.

Subió 179 "me gusta" y 165 seguidores.





>>>>Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia

Facebook: 581,110 "me gusta".

Twitter: 1,312,475 seguidores.

Subió 839 "me gusta" y 1,128 seguidores.





JASR