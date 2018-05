TermómetroMilenio: 'El Bronco' ya rebasó a AMLO y Anaya en 'Face'

Ciudad de México

Para Jaime Rodríguez Calderón y sus redes no importa si el candidato llegó un par de semanas después a la campaña, y demostró que un descansito dominical de la agenda política no afecta sus likes y follows, es más, este fin de semana elnorteño se puso muy bronco en Facebook y Twitter y es el aspirante que más competencia le hace al candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador.

Tanto el morenista como el independiente sumaron en Facebook más de 25 mil likes nuevos, y aunque el tres veces candidato a la Presidencia fue más popular entre los tuiteros, El Bronco arrasó con likes al reunir casi 40 mil nuevos.

TE RECOMENDAMOS: #TermómetroMilenio, 4 de mayo: Con transformación, 'El Bronco' avanza en redes

El que bajó a tercer lugar en popularidad fue Ricardo Anaya, quien ni porque es el presidenciable que más recursos ha gastado según las cuentas del INE, ha logrado reunir tantos likes y seguidores nuevos en los últimos días como sus adversarios. ¿Quién pensaría que esos más de 130 milones de pesos gastados en lo que va de campaña no han sido suficientes para, al menos, posicionarlo en el top de las redes?

Mucho más atrás están José Antonio Meade y Margarita Zavala, quienes siguen esforzándose, pero no les ha alcanzado para ganar más follows y me gusta, quizá si le piden unos tips al Bronco de cómo engrosar su lista de seguidores puedan despuntar, aunque eso sí, que el INE no les revise la veracidad de las cuentas.









<<<<José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-Panal

Facebook: 548,639 "me gusta".

Twitter: 1,288,725 seguidores.

Subió 6,353 "me gusta" y 1,842 seguidores.









<<<<Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES

Facebook: 3,099,754 "me gusta".

Twitter: 3,927,831 seguidores.

Subió 25,588 "me gusta" y 11,113 seguidores.









<<<<Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC

Facebook: 1,625,976 "me gusta".

Twitter: 647,758 seguidores.

Subió 12,490 "me gusta" y 2,854 seguidores.









<<<<Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia

Facebook: 656,167 "me gusta".

Twitter: 1,444,427 seguidores.

Subió 3,723 "me gusta" y 681 seguidores.









<<<<Jaime Rodríguez, candidato independiente a la Presidencia

Facebook: 1,929,541 "me gusta".

Twitter: 639,000 seguidores.

Subió 39,842 "me gusta" y 1,294 seguidores.















ALEC