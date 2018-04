TermómetroMilenio: Ni AMLO se estanca ni 'El Bronco' crece tanto en las redes

Ciudad de México

La afirmación de Jaime Rodríguez, El Bronco, de que él crece mientras Andrés Manuel López Obrador "se estanca" es tan cuestionable como las miles de firmas que entregó al INE, al menos en redes sociales.

Ayer, el candidato independiente dijo que utilizaría el poder de Twitter y Facebook para hacer crecer su campaña y ganar simpatías, mientras que el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia "se está estancando".

TE RECOMENDAMOS: #TermómetroMilenio: en Twitter, candidatos se desinflan

Sin embargo, su afirmación no es real, pues en un fin de semana, el morenista ganó el doble de "me gusta" en Facebook de los que el propio Bronco sumó, mientras que en Twitter quintuplicó los follows, comparado con el norteño.

A quien ni su foto de cuando era pequeña, para conmemorar el Día del Niño, levantó simpatías fue Margarita Zavala.

El fin de semana, la candidata independiente logró 754 likes nuevos en Facebook y poco más de 3 mil follows.

Quienes ya se reponen de la pérdida de seguidores son José Antonio Meade y Ricardo Anaya, ¿a esto se refiere el panista con el voto útil para ganar las elecciones?











<<<<José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-Panal

Facebook: 528,992 "me gusta".

Twitter: 1,283,033 seguidores.

Subió 14,067 "me gusta" y 6,147 seguidores.









<<<<Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES

Facebook: 3,029,694 "me gusta".

Twitter: 3,901,776 seguidores.

Subió 44,465 "me gusta" y 11,654 seguidores.









<<<<Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC

Facebook: 1,589,236 "me gusta".

Twitter: 639,269 seguidores.

Subió 38,005 "me gusta" y 4,897 seguidores.









<<<<Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia

Facebook: 651,820 "me gusta".

Twitter: 1,441,378 seguidores.

Subió 754 "me gusta" y 3,089 seguidores.









<<<<Jaime Rodríguez, candidato independiente a la Presidencia

Facebook: 1,840,381 "me gusta".

Twitter: 635,537 seguidores.

Subió 20,442 "me gusta" y 2,269seguidores.











>>>¿Cómo andamos de bots?

Utilizando la aplicación Twitter Audit podemos saber cuántos seguidores de los candidatos son tuiteros reales y cuántos son bots.

José Antonio Meade: de los 1,283,033 seguidores que tiene, 75 por ciento son reales y el 25 por ciento restante son bots. Este es un avance con respecto a la semana pasada, cuando registró 59 por ciento de seguidores reales.

Andrés Manuel López Obrador: también el morenista tuvo una mejoría pues según la herramienta, de los 3,901,776 seguidores que tiene, 81 por ciento son tuiteros y 19 por ciento son bots. La semana pasada tenía 40 por ciento de cuentas fake.

Ricardo Anaya: el panista tiene 639,269 seguidores en Twitter, de los cuales 91 por ciento son reales, una mejoría notable con respecto a la semana pasada cuando sólo 63 por ciento de sus follows eran reales.

Margarita Zavala: la mejoría de la candidata independiente, que tiene 1,441,378 seguidores, fue leve comparado con el resto de sus contrincantes pues 60 por ciento son reales y 40 por ciento fake, mientras que la semana pasada tenía 53 por ciento de seguidores verdaderos.

Jaime Rodríguez, El Bronco: esta semana, el norteño registró 635,537 seguidores y probablemente esté utilizando una técnica similar a la de su recolección de firmas, pues aunque hoy 76 por ciento de sus seguidores son reales, la semana pasada el 85 por ciento eran verdaderos.





ALEC