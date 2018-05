TermómetroMilenio: Los 'likes' de Margarita, ¿se los lleva ‘El Bronco’?

Ciudad de México

Margarita no está, Margarita se fue, Margarita se escapó del Termómetro Milenio y al parecer le dejó sus follows y likes al otro independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien con la renuncia de Zavala y su anuncio de que él mismo declinaría... de beber una cerveza, en un solo día aumentó 15 mil 600 me gusta en Facebook, y más de mil seguidores en Twitter.

Mientras tanto, Ricardo Anaya busca a la ex candidata independiente para "sumar fuerzas", pero aunque Zavala "no ha descartado apoyar a un candidato", ni ella ni sus followers han dado su brazo a torcer aún y en Twitter el panista sumó casi 800 nuevos seguidores y 11 mil me gusta en Facebook, cifras similares a las de ayer.

Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno de redes: en Facebook sigue en el tercer lugar, pero en Twitter no hay quién le gane.

En un solo día, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia sumó más de 3 mil 600 seguidores, ¿será que sus declaraciones sobre la renuncia de Margarita Zavala llamaron la atención de los tuiteros?

Mientras Anaya, López Obrador y El Bronco se disputan el liderazgo en redes sociales, José Antonio Meade queda fuera de la competencia por los pulgares arriba.

El priista logró apenas 321 nuevos follows y casi mil 700 likes. Parece que ni la propuesta de hacer trámites con huella digital ni la invitación a Zavala de unirse a su campaña han sido buenos estrategias para ganar la atención de los internautas.





<<<<José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-Panal

Facebook: 571,833 "me gusta".

Twitter: 1,303,793 seguidores.

Subió 1,697 "me gusta" y 321 seguidores.









<<<<Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES

Facebook: 3,177,586 "me gusta".

Twitter: 3,978,763 seguidores.

Subió 7,493 "me gusta" y 3,623 seguidores.









<<<<Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC

Facebook: 1,747,865 "me gusta".

Twitter: 678,369 seguidores.

Subió 11,653 "me gusta" y 796 seguidores.









<<<<Jaime Rodríguez, candidato independiente a la Presidencia

Facebook: 2,057,155 "me gusta".

Twitter: 646,046 seguidores.

Subió 15,600 "me gusta" y 1,134 seguidores.















ALEC