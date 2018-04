TermómetroMilenio: Previo al debate, AMLO se queda atrás en redes

Ciudad de México

Falta una semana para el primer debate presidencial y la carrera de popularidad arrecia en redes sociales. De los cinco candidatos, cuatro han ganado más seguidores en los últimos días que en las semanas pasadas.

El único que se ha quedado atrás es el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien aunque no ha tenido pérdidas de followers, sí ha disminuido considerablemente su ritmo de crecimiento.

En tres días, el morenista logró poco más de 6 mil me gusta y 5 mil seguidores en Twitter, ¿será que su popularidad disminuyó luego de que el PRI lo acusara de enviar a reventadores de la CNTE a un mitin de Meade?

Como sea, López Obrador ya comenzó a defenderse: ayer advirtió a sus simpatizantes que esta semana la guerra sucia en su contra arreciará, pues sus contrincantes buscarán debilitarlo antes del debate, ya veremos si la ola de acusaciones influye también en el ánimo de los usuarios de redes sociales.

Mientras tanto, Ricardo Anaya, el antes llamado Chico Maravilla del PAN, sigue haciendo maravillas con sus redes.

El candidato del Frente, el más joven de todos los aspirantes a la Silla Grande, está imparable en redes sociales.

Con casi 47 mil nuevos likes y más de 11 mil 500 followers nuevos en Twitter, Anaya está imparable.

Tarde pero sin sueño, Jaime Rodríguez Calderón también se ha puesto las pilas en redes sociales.

Sin temor a que le auditen la veracidad de sus nuevos seguidores, El Bronco sumó más de 15 mil likes en Facebook y más de 2 mil 400 tuiteros le dieron follow.

Mientras tanto, la popularidad del priista José Antonio Meade también aumentó este fin de semana. Él merengues logró casi 8 mil nuevos likes y roza los 9 mil follows nuevos en Twitter.

¿Y Margarita Zavala? La ex panista avanza firme: más de 4 mil me gusta en Facebook y casi 7 mil nuevos seguidores en Twitter no son nada despreciables en una campaña sin recursos públicos.









>>>José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-Panal

Facebook: 453,978 "me gusta".

Twitter: 1,243,135 seguidores.

Subió 7,938 "me gusta" y 8,860 seguidores.









>>>Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES

Facebook: 2,762,558 "me gusta".

Twitter: 3,820,790 seguidores.

Subió 6,018 "me gusta" y 5,116 seguidores









>>>Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC

Facebook: 1,314,228 "me gusta".

Twitter: 562,263 seguidores.

Subió 46,941 "me gusta" y 11,530 seguidores.









>>>Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia

Facebook: 627,255 "me gusta".

Twitter: 1,412,933 seguidores.

Subió 4,095 "me gusta" y 6,965 seguidores.









>>>Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia

Facebook: 1,696,242 "me gusta".

Twitter: 601,771 seguidores.

Subió 15,438 "me gusta" y 2,418 seguidores.











>>>Y cómo anda de... sus bots en Twitter

A partir de este lunes, realizaremos un corte semanal para saber cuántos perfiles reales y cuántos falsos siguen a los candidatos en Twitter.

Utilizando la herramienta Twitter Audit podemos saber el porcentaje de bots que siguen a los candidatos a la Presidencia.

José Antonio Meade: de 1,243,135 seguidores, 59 por ciento son perfiles reales ; 41 por ciento son falsos.

de 1,243,135 seguidores, ; 41 por ciento son falsos. Andrés Manuel López Obrador: el morenista es el que más followers tiene, y de 3,820,790 seguidores, 60 por ciento son reales , el 40 por ciento restante son bots .

el morenista es el que más followers tiene, y de 3,820,790 seguidores, , el 40 por ciento restante son . Ricardo Anaya Cortés: con 562,263 seguidores, la herramienta encontró que 63 por ciento son perfiles reales y 27 por ciento falsos.

con 562,263 seguidores, la herramienta encontró que y 27 por ciento falsos. Margarita Zavala: la candidata independiente tiene 1,412,933 seguidores, de los cuales 53 por ciento son verdaderos y 47 por ciento son falsos.

la candidata independiente tiene 1,412,933 seguidores, de los cuales y 47 por ciento son falsos. Jaime Rodríguez Calderón: contrario a sus firmas presentadas ante el INE para obtener la candidatura, en redes sociales de los 601,771 tuiteros que siguen a El Bronco, 85 por ciento son reales y el 15 por ciento restante son bots.









