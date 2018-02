No me van a doblar… frases de Anaya ya como candidato del Frente

Ciudad de México

Durante su protesta como candidato electo a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya destacó que enfrentará al crimen organizado con inteligencia y el valor requerido, pero que empezará por combatir el crimen "organizado en los escritorios".

Éstas son algunas frases de su discurso en el Auditorio Nacional:

1. "Estoy listo para ser Presidente"

2. "Lo que México necesita no es un mesías con ínfulas de perdonavidas, lo que necesita es la aplicación inequívoca de la ley".

3. "A mí no me van a doblar y a nosotros no nos van a vencer".





4. "Voy a combatir el crimen organizado pero empezando por el organizado en los escritorios".

5. "Yo sí voy a terminar con el pacto de impunidad. No habrá venganza pero sí justicia. El que la hizo la va a pagar"

6. "A mí no me va a temblar la mano para acabar con el pacto de impunidad. Tampoco voy a tener miramientos con el crimen organizado, lo voy a enfrentar con inteligencia y el valor requerido"





7. "Lo que es absolutamente claro es que ya dejamos al PRI en un lejano tercer lugar "

8. "Estamos en una contienda cerrada por el primer lugar pero la tendencia está muy clara, nuestra campaña es por mucho la que más ha crecido "

9. "Hay zozobra porque hay tempestad y no hay rumbo porque no hay capitán".





10. "Para que México recupere la dignidad, voy a gobernar con los mejores mexicanos pero si alguien demuestra esa insensibilidad, esa persona de inmediato dejará su cargo".

11. "Vamos a terminar el nuevo aeropuerto pero con los parámetros internacionales más elevados en transparencia y rendición de cuentas".

12. "Yo no quiero ser Presidente de México para más de lo mismo. Quiero ser Presidente para hacer realidad el cambio profundo que hoy necesita nuestro país"-

Con información de Rafael Montes, Selene Flores y Omar Brito

