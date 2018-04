No tengo nada qué esconder: Tatiana Clouthier sobre Rolex

Ciudad de México

Tatiana Clouthier, la coordinadora de campaña del candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no tiene nada qué esconder en relación con un reloj que fue motivo de polémica esta tarde en Twitter.

Luego de que la frase "El Rolex de Tatiana" se convirtiera en tendencia en la red social, Clouthier dijo que el reloj se lo regaló su marido hace varios años.

"El reloj tan bonito que están difundiendo los bots aquí lo traigo puesto, me lo regaló mi marido cuando nació mi segundo hijo, él jamás ha tenido un cargo público y ha trabajado toda su vida, no tengo nada qué esconder", escribió la ex panista en la red social.

El reloj tan bonito que están difundiendo los bots aquí lo traigo puesto, me lo regaló mi marido cuando nació mi segundo hijo, el jamás ha tenido un cargo público y ha trabajado toda su vida, no tengo nada que esconder. pic.twitter.com/LLpxALfzyu — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) 26 de abril de 2018





Minutos más tarde, Clouthier compartió una vieja fotografía de sí misma en la que también aparece con el Rolex. "Aquí fue un año después de que me lo regaló, ¡búsquenle!", agregó.

Aqui fue un año después de que me lo regaló, busquenle!! ✌🏽 pic.twitter.com/FFc8HVoExY — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) 26 de abril de 2018





Como apuntó la coordinadora de campaña de López Obrador, la mayor parte de cuentas que difundieron la frase "El Rolex de Tatiana" pertenecen a bots o son perfiles que se encargan de difundir spam.

Cuentas como @zdavidrp, @ZakariasCeleste, @EmperadorQuique y @king_troll87 difundieron la imagen que Clouthier utiliza como foto de perfil en Twitter y la acompañaron con el siguiente mensaje: "Tatiana Clouthier y su reloj de 251 mil 258 pesos, ¿ésta es la austeridad de Morena?".





Sin embargo, al revisar las cuentas mencionadas, la mayor parte de sus tuits son únicamente mensajes en contra de Morena, Clouthier o el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.













Cabe mencionar que algunas de estas cuentas, como la de @zdavidrp, han difundido en el pasado mensajes spam contra el candidato de la coalición Por México al Frente.









