Tatiana está 'desatada': sus 'trolleos' del último día

Ciudad de México

Para nadie es secreto que Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, es experta en el manejo de sus redes sociales. Tanto así, que logra comunicar sus ideas políticas con videos, imagenes, GIFs o los memes más populares del momento.

A su larga lista de trolleados, entre los que destacan los rivales de López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, se suman el ex candidato presidencial Diego Fernández de Ceballos y el ex dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza.

TE RECOMENDAMOS: Ustedes ponen el documental y nosotros, las palomitas: Tatiana a productores

Anoche, Tatiana Clouthier aprovechó el meme de la semana, que alude al final de Avengers Infity War, y publicó una imagen en la que aparece el candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia con el guantelete del infinito y las cinco gemas de poder.

Debajo de la imagen del candidato aparece la palabra "corrupción" desintegrándose. La gracia de Clouthier cosechó más de 29 mil reacciones en Facebook, donde además el meme ha sido compartido en casi 8 mil perfiles.





La historia no acabó ahí. Según dijo la coordinadora de campaña del tabasqueño, usuarios de redes sociales "rehicieron el meme que les puse ayer y me encantó". En la nueva versión, no es la corrupción la que se desintegra, sino Enrique Ochoa Reza, quien dejó ayer la dirigencia del PRI para dejar su lugar a René Juárez Cisneros.

Ya encarrerada, Tatiana Clouthier publicó en Instagram un meme con el que comparó al panista Diego Fernández de Ceballos con López Obrador. Al primero lo calificó como "Tu abuelito todo enojado", mientras que al actual candidato presidencial como "Mi abuelito bien contento".





Por si esto fuera poco, a Tatiana le pareció que el trato que López Obrador dio al motociclista que lo llevó al evento realizado hoy en la CIRT es representativo de su cercanía con la gente. En contraste, la coordinadora de campaña del tabasqueño consideró que Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, "usa a la gente".

Así fue como lo expresó Clouthier, al acompañar el meme con las frases: "Usa a la gente / Está con la gente".





Sin duda, Tatiana Clouthier ha tenido unas 24 horas muy movidas en redes sociales, donde además de seguir el consejo de Andrés Manuel López Obrador de responder a sus adversarios con memes, también compartió un video del actor Damián Bichir, que expresó su apoyo por el candidato de Morena.

ehh