Clouthier busca que AMLO gane con 8 puntos de ventaja

Andrés Manuel López Obrador buscará llegar a las personas que no lo han escuchado, con el fin de lograr una ventaja en las elecciones “donde no estemos en aprietos, donde no estemos con el Jesús en la boca”, aseguró Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña del precandidato presidencial de Morena-PT-PES.

Clouthier no descartó que López Obrador participe en los tres debates organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) con el fin de llegar al mayor número de personas, pues, dijo, la meta es ganar la elección con 8 puntos de ventaja.

“Lo que queremos es tener todos los espacios que se requieran, estamos buscando llegar al mayor número de gente y creemos que los debates son una forma de lograr que eso suceda”, afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

"Lo que estamos buscando es poder tener una ventaja donde no estemos en aprietos"



Dijo que no se puede repetir el mismo escenario de las elecciones de 2006 y 2012, “donde nos hemos quedado muy pegados, donde la diferencia se termina haciendo por el famoso voto por voto. Tenemos que entrar en una diferenciación donde puedas ganar por 8 puntos.”.

“Mínimo iríamos por un millón y medio de votos más”, afirmó, “lo que estamos buscando es poder tener una ventaja donde no estemos en aprietos, donde no estemos con el Jesús en la boca”.

Por ello, aseguró que la campaña se basará en “vincular, atender o buscar los nichos que no tenemos todavía tocados o con la gente que nos interesa que nos escuche”, así como en la supervisión del trabajo en los estados para la promoción y defensa del voto.

Clouthier fue designada ayer como coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, mientras que Alfonso Romo será el puente con los empresarios y la sociedad civil.





