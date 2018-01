Sin miedo se aplicará la ley, dice Arriola

México

Durante un encuentro con simpatizantes priistas de la colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, el precandidato a jefe de Gobierno, Mikel Arriola, advirtió que no tendrá miedo de aplicar la ley.

“No voy a tener ningún miedo en aplicar la ley, en obedecer el mandato de una autoridad, porque es poner orden. ¿Cuántos queremos eso en la ciudad, que deje de ser una urbe de caos?”

El ex director del IMSS dijo que terminará con la práctica que realizan los gobiernos de izquierda: “A los funcionarios corruptos vamos a meterlos a la cárcel, porque solo así detendremos esta práctica que se ha vuelto un deporte en los últimos 20 años de los gobiernos emanados del PRD.

“Cuando no se aplica la ley quienes ganan son los corruptos, los mafiosos, y los que pierden son los ciudadanos.

“Nunca he robado ni un peso, no tengo cola que me pisen. Quiero que los jóvenes aspiren a tener un buen empleo y se apeguen al deporte para evitar la drogadicción y el alcoholismo”.

En tanto, los militantes entre gritos pedían menos drogadictos y más seguridad en la zona, por lo que Arriola aseguró que el binomio para acabar con la delincuencia es cámaras e iluminación.

“Solo así vamos a poder actuar de manera preventiva contra aquellos mafiosos que venden drogas afuera de las escuelas de nuestros hijos”.

Afirmó que gobernará con orden y honradez, y ofreció reactivar los espacios de esparcimiento y deporte para que los jóvenes no caigan en las drogas.

“Así podremos libremente dejar a nuestros hijos salir a la calle a jugar, porque muchos de los pequeños hoy ya no lo pueden hacer”, señaló.