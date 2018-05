Sin agenda por infantes, asumen 9 compromisos

México

Ninguno de los candidatos a la Presidencia ha formulado propuestas integrales para mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, los cuales representan 30 por ciento de la población del país; por eso, el movimiento nacional #MxporlaNiñez los convocó a comprometerse a cumplir con nueve puntos en beneficio de la infancia.

En el contexto de la celebración del Día del Niño, integrantes de #MxporlaNiñez dialogaron con cuatro de los cinco candidatos presidenciales, quienes aceptaron el compromiso planteado de integrar en sus proyectos de campaña y en el Plan Nacional de Desarrollo, en caso de obtener la Presidencia, los planteamientos para que este sector de la población tenga una “vida digna”.

El ausente en esta convocatoria fue el aspirante independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien no fue invitado. Los organizadores argumentaron que el gobernador de Nuevo León con licencia no tiene propuestas en defensa de los derechos humanos.

Cifras oficiales revelan que 24.8 por ciento de la población de entre 0 y 17 años en el país no tiene acceso a servicios básicos de la vivienda como agua, drenaje o electricidad.

Además, 40.2 por ciento de los adultos encuestados en 2015 justifica golpear a un niño cuando se porta mal y 25.3% cuando es necesario educarlo. 14.9% de niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela.

Ante este panorama, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Save the Children, Aldeas Infantiles SOS México, Fundación Juconi México, ChildFun México y World Vision México, integrantes de #MxporlaNiñez, elaboraron los nueve compromisos firmados por José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México; Ricardo Anaya, aspirante de la coalición Por México al Frente, y la independiente Margarita Zavala, quienes acudieron al Museo Memoria y Tolerancia a signarlos. Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, los recibió en su casa por motivos de agenda.

Los nueve puntos

Ante la falta de políticas integrales para la infancia en las campañas, el movimiento estableció nueve puntos a los que se comprometieron los candidatos: 1. Fortalecimiento institucional. Que las instituciones encargadas tengan gente suficiente y capacitada para cumplir con su función de proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes.

2. Inversión pública para la niñez y adolescencia. Que el gobierno invierta para borrar las desigualdades.

3. Disfrute del más alto nivel posible de salud. Tener lo básico para cuando un niño o niña esté enfermo y que las y los adolescentes vivan una sexualidad responsable.

4. Protección contra todas las formas de violencia e impunidad hacia niñas, niños y adolescentes. Castigar a los agresores y promover campañas nacionales a favor de “una crianza sin chancla”.

5. Educación de calidad e incluyente para todas y todos. Incrementar el acceso a las tecnologías de información y comunicación.

6. Participación efectiva y sistemática. Que tengan derecho a ser y expresarse como ellos quieran. Hacer eco de su voz para que los adultos tomen en cuenta su opinión.

7. Protección especial a niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad. Que viajen seguros los que migran.

8. Acciones afirmativas a favor de grupos altamente excluidos. Que la sociedad incluya y reconozca a niñas, niños y adolescentes sin importar su condición física, social, sexual, indígena o económica.

9. Estimular el rol de las organizaciones de la sociedad civil. Que las organizaciones de la sociedad civil cuenten con dinero y se quiten las trabas para cumplir los programas de protección de niñas, niños y adolescentes.

Nada con el independiente

Juan Martín Pérez, de Redim, informó que se acordó con los candidatos que se reunirán con el equipo de trabajo del aspirante ganador para establecer los puntos en su agenda a favor de la infancia. La misma labor se realizará con el equipo de transición.

Sobre la ausencia del independiente Jaime Rodríguez, quien aseguró que los nueve compromisos firmados ayer por sus contrincantes son puntos que el ya cumplió durante su gobierno en Nuevo León y las escuelas militarizadas sirven para disciplinar a los jóvenes, Pérez enfatizó: “En el caso de Redim, nuestro código ético no nos permite establecer un compromiso o acuerdo con personas que violan derechos humanos o, en este caso, rompen con la institucionalidad del Estado mexicano.

“Las propuestas que Rodríguez ha estado planteando no solamente no son viables en términos legales, sino significaría romper los tratados internacionales que México tiene en derechos humanos. La lista de agresiones y de falta de respeto a los niños y niñas es larga, de tal manera que no tendría ningún sentido involucrarnos con alguien que no ve la legalidad ni el respeto a los derechos humanos”, añadió el integrante de Redim.

Trabajaba como ‘cerillo’; desapareció hace siete años

Cosme Alvarado Balderas tenía 16 años de edad y trabajaba como cerillo en una tienda departamental, al desaparecer en Torreón, Coahuila, hace siete años. Su paradero, se desconoce y su familia se separó ante su ausencia.

Marcela Balderas, madre de quien estudiaba el bachillerato, porque quería ser técnico en maquinaria y herramientas, comentó que salió de su casa el 5 de mayo, rumbo a su trabajo a las tres de la tarde. “ A las cuatro y media hablé con él y me dijo que ya estaba trabajando y que saldría temprano, a las ocho”

“Pero como a las 5:40 me dijo su prima que se había desconectado del Face. Y como habíamos quedado de reunirnos a las ocho, lo esperé y nunca llegó. Fuimos a la procuraduría a presentar una denuncia, pero nos dijeron que regresara después de las 72 horas”, comenta entre sollozos Marcela, quien perdió su trabajo por dedicarse a buscar a su hijo.

Para Marcela, quien tiene dos hijos más, estos siete años no han sido fáciles, se separó de su esposo porque “él ya no aguantó la búsqueda “ y sus familiares la han abandonado; “ahora estoy sola” y “las autoridades no han hecho nada por investigar” . La desaparición de Cosme, mencionó entre lágrimas, “es un dolor constante y con el tiempo es más difícil la angustia y enfrentar su ausencia”.