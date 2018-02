Simpatizantes de Morena se oponen a candidatura de Romo

Ciudad de México

Simpatizantes de Morena presentarán una queja ante el Partido del Trabajo, para solicitar que retiren su apoyo a la precandidatura de Víctor Hugo Romo como alcalde de la delegación Miguel Hidalgo, informó José Antonio Zamora Gayosso, vocero de los 200 integrantes.

"Algunos militantes de Morena hemos decidido presentar una queja ante los petistas para que con apego a sus estatutos declinen ese apoyo, aseguró Zamora Gayosso.

“El Partido del Trabajo, como miembro de la coalición con Morena y Encuentro Social, ‘Juntos haremos historia’, es quien se encargará o apoya la postulación del señor Víctor Hugo Romo, por lo que exhortamos de manera respetuosa a su dirigencia nacional para que escuchen la voz de la militancia de Morena, que se apeguen a los principios y a lo que está marcado en el estatuto”, apuntó.

En conferencia de prensa en la colonia Escandón, Zamora Gayosso explicó que Romo no cumple con los estatutos del partido y explicó que no quieren generar un debate ni una situación que afecte a Morena.

“Nosotros apoyamos de manera incondicional a Andrés Manuel López Obrador y su Proyecto de Nación, así como a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, pero no queremos que el señor Romo sea el candidato para Miguel Hidalgo”, destacó.

Resaltó que el precandidato no es militante del partido, por lo que "no es un digno representante".

"Tiene un perfil que no cumple con lo establecido en Morena, pues además no es militante y no creemos que sea un digno representante de la militancia, pues ya demostró que no tiene la capacidad de gobernar y como prueba es que su partido,el PRD, perdió en 2015”, comentó.

Indicó que la queja se entregará a la dirigencia nacional del PT, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, a la Comisión Nacional de Elecciones del partido, así como la copia de firmas de apoyo por parte de militantes Morena para que tomen en cuenta su postura.

Comentó que estas doscientas personas no tienen a un candidato, “pero damos a conocer nuestra postura por principios”, y aclaró que si queda Romo como candidato, “no renunciaremos a la militancia”.

Finalmente, recordó que hace tres años apoyaron a Héctor Vasconcelos en su campaña para delegado, sin embargo “sufrimos los ataques de la gente de Romo con el afán de mantener el poder”.

