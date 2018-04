No me voy del PRD, "excepto que me salgan": Aureoles

México

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que pronunciarse a favor de José Antonio Meade no implica que se incorpore a su campaña presidencial, ni renunciar a su militancia perredista la cual, advirtió, no abandonará "excepto que me salgan".

Entrevistado a su arribo a la clausura del Congreso Nacional de Egresados de Chapingo, Aureoles no quiso revelar por qué no apoyo a Ricardo Anaya, pues aclaró que eso lo hará en otro momento.

Dijo que lo que hizo fue fijar una postura, una opinión sobre uno de los candidatos presidenciales, pero no significa que se incorpore con el equipo de la coalición Todos por México.

— ¿Qué implica ese pronunciamiento?

— SA: Que desde mi perspectiva, desde mi visión, desde mi óptica, el candidato José Antonio Meade es el que tiene el perfil adecuado para ser presidente de México, eso es lo que dije. Y eso no implica que me incorpore a la campaña, ni sea parte del equipo de coordinación, ni nada. Es una postura como ciudadano.

— ¿Tampoco implica que renuncie a su partido?

— SA: No, soy militante, fundador del PRD y ahí he de seguir, excepto que me salgan yo voy a seguir ahí.

— ¿Y por qué Anaya no?

— SA: El centro del comentario ya se los dije no me pida opinión ahora del candidato Anaya, eso lo haré en otro momento.

— ¿Ya le notificó algo el PRD?

— SA: No, nada.

— ¿Sigue en el PRD?

— SA: Hasta que tenga yo vida o me expulsen.





