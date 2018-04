“Señores ‘narcos’, voy por ustedes”: Arriola

México

El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Mikel Arriola, prometió sacar a los narcotraficantes de Xochimilco y planteó que desde el primer día de su administración, implementará un operativo con el Ejército y la Marina, que se replicará en Tlalpan, Coyacán y Tláhuac.

“Señores narcotraficantes: no les tengo miedo y voy a ir por ustedes”, dijo en una reunión con vecinos de la delegación Xochimilco.

El candidato priista inició así su mensaje, ya que apenas subió al templete, ciudadanos le expresaron su enojo por la inseguridad que se vive en la zona.

“Queremos una persona comprometida que nos quite de esta situación. No es vida, deseamos las calles libres, que a nuestros hijos no los asalten”, señaló una vecina.

Arriola no solo calificó a las autoridades actuales de “inútiles y complacientes”, sino también de “copartícipes de delito y que llenaron sus bolsillos con el dinero proveniente de las drogas”.

En entrevista posterior al acto, dijo que la situación en la que se encuentran esas delegaciones es de emergencia, de ahí la necesidad de que intervenga el Ejército y la Marina. “Tenemos que reformar la policía, pero hay que hacer algo mientras: entrarle con las fuerzas federales a Tláhuac, Xochimilco, Coyoacán y Tlalpan”.