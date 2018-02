Chocan en el Senado por reasignación de comisiones

Ciudad de México

En medio de cuestionamientos, el Senado aprobó cambios en las presidencias de comisiones acéfalas y nombró nuevos titulares, luego de la serie de enroques derivados del proceso electoral.

TE RECOMENDAMOS: Senadores crean 'bancada' independiente

La Mesa Directiva nombró nuevo presidente en la comisión de Relaciones Exteriores, cuya titularidad le fue retirada a Gabriela Cuevas, tras su decisión de renunciar al PAN y sumarse a Morena y a Andrés Manuel López Obrador.

La Comisión de Relaciones Exteriores será presidida por la panista Laura Angélica Rojas, quien presidía la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, lo que desató un debate en el que el coordinador Manuel Bartlett y el vicecoordinador político, Zoé Robledo, impugnaron.

Los legisladores resaltaron la trayectoria personal de Gabriela Cuevas al frente de la comisión, que le permitió ganar la presidencia de la Unión Parlamentaria Mundial.

Destacaron que ese cargo internacional no es de partido, sino del país, a lo que Cuevas agregó desde tribuna que asume la decisión tras haber dejado a Acción Nacional, aunque se trata de un "acuerdo ilegal".

Los panistas Héctor Larios y Mariana Gómez reviraron que no se trata de una decisión de partidocracia y cuestionaron que esos reclamos no se hayan hecho cuando a el PT-Morena le quitó la Comisión de Estudios Legislativos Segunda al ex jefe de gobierno, Alejandro Encinas, una vez que él decidió convertirse en independiente.

TE RECOMENDAMOS: No hubo moneda de cambio por irme a Morena: Cuevas

"Las decisiones políticas tienen consecuencias o ¿qué creen que las cosas se iban a quedar así? Si no estamos conforme con ello, presentemos las reformas constitucionales pertinentes", dijo la senadora Mariana Gómez del Campo.

Al ex panista y hoy vocero de la campaña presidencial de José Antonio Meade, Javier Lozano, le fue asignada la presidencia de la Comisión de Cultura, decisión que fue objetada por la bancada del PT-Morena ya que le fue otorgada sin formar parte de un grupo parlamentario, trato que no recibió ningún otro legislador.

Alejandro Encinas y la independiente Martha Tagle señalaron que la designación de Javier Lozano al frente de la Comisión de Cultura es legal porque el reglamento no dice nada en contra, pero el Senado está en falta con los senadores independientes y llegó el momento de regular la situación de los legisladores independientes.

Durante la sesión, el pleno aprobó dar la presidencia de la comisión de Hacienda al priista Manuel Cavazos Lerma; mientras que en vísperas de que se discutan cambios a la ley laboral relativas al outsourcing y derechos de los trabajadores, el PRI y el PAN se hicieron de dos espacios de nueva creación, lo que a decir del senador PT-Morena, Luis Humberto Fernández, pretende facilitar una contra reforma al artículo 123.

Desde tribuna, el coordinador priista Emilio Gamboa ofreció que la Junta de Coordinación Política tocará el tema la próxima semana para que las bancadas tengan representación.

"Y si en la Comisión del Trabajo hay desequilibrio, o en otras, modifiquemos; si hay algún integrante de mi partido que sobre, pues lo quitemos", dijo.

El PRD le quitó al tabasqueño Fernando Mayans la Comisión de Seguridad Social, luego de que éste no alcanzó la gubernatura por ese partido y resolvió apoyar al movimiento de Andrés Manuel López Obrador.

La comisión será presidida por el perredista Celestino Morales.

El senador del PT-Morena, Miguel Enrique Lucía, presidirá la comisión de Relaciones Exteriores Europa, que dejó el morenista Rabindranath Salazar.

El suplente de Miguel Barbosa, Marlon Berlanga, encabezará la Comisión Especial de Zonas Marginadas, además de ser secretario de la Comisión de Defensa Nacional y la de Marina.

Para cerrar el debate, la priista y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera, aceptó que la próxima semana se discuta la conformación de las comisiones "con la ley en la mano y la proporcionalidad que ha cambiado en el Senado".

El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, recordó que la Junta de Coordinación Política propone, pero el pleno decide.

"Si fuéramos congruentes y como dijo el senador Zoé Robledo, haríamos una revisión de todas las comisiones tras los cambios que hemos observado. Yo les recomendaría que tomen en consideración a los senadores independientes", dijo.

Zoé Robledo pidió votar por separado la nueva integración de las comisiones de Relaciones Exteriores y la del Trabajo.













OVM