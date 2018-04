De las aulas, a la búsqueda del Senado por los turquesas

Guadalajara

La fórmula que presenta el partido Nueva Alianza para competir por el Senado de la República desde Jalisco, está conformada por un par de profesores que se dicen sensibles a la situación que atraviesa el estado. Esa sensibilidad, aseguran, la convertirán en su principal argumento para pedir el voto el próximo primero de julio.



Sandra González Pérez y Ramón Ernesto Gallardo López debutan en el quehacer político con plena confianza de que podrán desempeñar un papel adecuado como candidatos en esta contienda, lo mismo que en caso de llegar a ser legisladores desde la cámara alta.



Según lo señalan Ramón y Sandra, estar al frente de un salón de clase les permite tener un reflejo de los problemas que enfrentan las familias jaliscienses y se dijeron convencidos de que pueden influir para cambiar los escenarios de violencia, inseguridad y desigualdad, motivo por el cual quieren pasar del salón de clases a la sala de sesiones del Senado.



Los candidatos se califican a sí mismos como una fórmula decidida a lograr mejorar los índices de calidad de vida de los ciudadanos, y sobre todo, con la capacidad de mostrarle a la gente las herramientas con las que cuenta para hacer valer sus derechos y garantizar el cumplimiento de las leyes que les protegen.



Los abanderados turquesa comunicaron a los padres de familia de los grupos en donde imparten clase sus aspiraciones y con los buenos deseos que recibieron por parte de ellos, recorren Jalisco para escuchar a los ciudadanos, saber qué es lo que esperan de un representante en el Senado y presentarles su propuesta a la espera de con ella que puedan convencer a los votantes.

Jalisco en el País



El trabajo legislativo sobre el estado se debe revisar a fondo para desechar lo que ha resultado obsoleto.



La visión que tienen los candidatos de Nueva Alianza sobre Jalisco es que cuenta con todas las características necesarias para ser uno de los estados punteros no sólo en uno, sino en muchos indicadores de competitividad. Sin embargo, señalan que se requiere una labor legislativa adecuada que les permita potencializar sus recursos.



Consideran que tiene que haber una revisión de manera puntual sobre el trabajo legislativo que se ha realizado en torno al estado, y tras ello determinar qué es lo que se mantiene vigente y entregar resultados positivos y beneficios para la entidad. Por otra parte consideran que dar los pasos necesarios para cambiar lo obsoleto, lo que ya no genere los resultados proyectados.



Otro de los puntos en los que pondrían atención como senadores, es en el flujo de recursos para Jalisco y el cumplimiento de acuerdos nacionales e internacionales en la entidad, ya que consideran que las condiciones adversas en algunos puntos del estado pueden deberse a una inadecuada aplicación de la ley, pero además, que ambos elementos bien aplicados podrían llevar a Jalisco a tener un mejor nivel a nivel nacional e internacional.

Seguridad



El Sistema de Justicia Penal se debe revisar y además fortalecer a los cuerpos policiacos.



El nuevo sistema de Justicia penal será uno de los temas qué estarían marcados como prioritarios para la fórmula de Nueva Alianza si logran llegar al Senado de la república, pues ven que aquellos que funcionan como el primer eslabón en la cadena de justicia, que son los policías, han observado y señalado deficiencias en el sistema pero también un inadecuado proceso de capacitación en los cuerpos policiacos para la aplicación del modelo de justicia que ha sido criticado por "garantista".



Consideraron que la violencia y la inseguridad cada vez están más presentes en la sociedad, y hay casos en los que es más común que la víctima se encuentre dentro de nuestros círculos sociales y familiares, debido a que mientras la delincuencia se desborda, las instituciones se han rezagado en su profesionalización y el uso de la tecnología para el combate a la misma.



Lamentaron que la época en que uno podía estar tranquilo al salir a caminar, acudir a la escuela, al trabajo o realizar cualquier actividad haya quedado tan atrás, mientras que la realidad ahora es que "la gente tiene miedo; cuando entras a tu casa volteas a ver si no viene nadie detrás; cuando vas a abrir tu carro te fijas a ver si no hay una persona cerca; y todo el día te tienes que ir cuidando cuando caminas por la calle", mencionaron.

En tanto que en lo que se refiere a la presencia del Ejército en las calles y la Ley de Seguridad Interior, Sandra y Ernesto explicaron que cada institución debe cumplir con su labor y la del Ejército no se encuentra en las calles de la ciudad, por lo que sería otro de los temas que se tendría que revisar y, en todo caso, revertir en la próxima legislatura del senado.

Relación internacional y Estados Unidos



Los funcionarios mexicanos deben defender la soberanía del país y el estado de derecho.

Con la premisa de que nadie puede estar por encima de los mexicanos y las leyes de nuestro país es cómo se debe afrontar y en la relación de México con Estados Unidos y cualquier otro país del mundo. Esa es la visión de los candidatos al Senado por el partido turquesa, quienes puntualizan que ante cualquier escenario, como los que se generan con las embestidas del presidente norteamericano, Donald Trump, los funcionarios mexicanos deben entender que la postura siempre debe ser defender la soberanía del país y hacer valer el estado de derecho.



En cuanto a la comercialización, la postura de los candidatos es que la próxima legislatura del Senado debe contemplar una visión más amplia, darse cuenta que existen más fronteras a donde Jalisco y México pueda tener una importante presencia comercial y no fijar su dependencia en un país que a su vez pueda aprovechar esa condición para establecer reglas que no sean equitativas en la relación bilateral.



En cuestiones internacionales no se puede evitar hablar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual esperan que pueda ser sometido a revisión durante el siguiente ejercicio legislativo del Senado y no se permita que el actual gobierno pueda llegar a heredar compromisos que no sean lo que mejor convenga al país.

Derechos Humanos



Exámenes de oposición para quienes pretendan estar al frente de las instituciones.



En México la violación de los derechos humanos es el pan de cada día. Así lo perciben Ernesto y Sandra. Entre sus propuestas para mejorar en este contexto, se encuentra el replantear las dirigencias de las instituciones relacionadas con esa materia, y establecer criterios severos para la elección de aquellos funcionarios que estarán al frente de las mismas.



Ellos sostienen que las instituciones son una herramienta adecuada para la defensa de los derechos humanos, pero ven el problema en aquellas personas que son responsables de su administración y que al ser omisos con su ejercicio, terminan por desvirtuar la labor que la institución realiza y afecta a quienes reclaman la aplicación de la ley para garantía de sus derechos, por ello, además de someter a un examen de oposición a cada postulante a ocupar un cargo, este debe tener un currículo de respaldo.



Además de esa selección en base a las capacidades, los candidatos al Senado consideran que se debe promover una cultura distinta sobre el respeto a los derechos humanos en el país para concientizar sobre lo que es violatorio, esto basado en la máxima juarista sobre el derecho ajeno y la paz, para dejar atrás esa práctica que predomina en el país en que las tradiciones y costumbres se convierten en ley, por lo que el trabajo deberá ser sostenido en la educación.

Sandra González Pérez





- Licenciada en Educación Primaria

- Licenciada en psicología Educativa

- Maestra de primaria en la colonia Echeverría

- Maestra de Educación Especial con alumnos autistas, Síndrome Down y ciegos

- Coordinadora del movimiento de mujeres del Partido Nueva Alianza

- Ama de casa

- Le va a las Chivas

- Le gusta bailar cumbia

- Luis Miguel y Credeence son sus artistas favoritos

- Le gusta caminar con sus hijas por la noche; le sirve para platicar con ellas. Además es romántica, contempla las estrellas

- Amante de la comida, su favorita es la mexicana

- Le gusta leer sobre Programación Neurolingüística

- Fue despachadora en una tortillería a los 10 años; su papá la descubrió y tuvo que renunciar. En su etapa de adolescente trabajó como demostradora en una zapatería

Ramón Ernesto Gallardo López





- Licenciado en Educación Primaria

- Maestría en Educación

- Profesor en una primaría en la colonia Mesa Colorada, del municipio de Zapopan

- Le gusta el fútbol; su equipo favorito son las Chivas

- En cuanto a música se refiere, lo suyo es el reggae, regional mexicano y el ska

- Su artista favorito son Los Auténticos Decadentes

- Su película favorita El Curioso Caso de Benjamín Buttón, y recientemente las películas animadas cortesía de sus hijas. Se sabe la canción de "Libre soy", de Frozen

- Le gusta leer novela de fantasía, sobre todo Harry Potter y el Señor de los Anillos

- Su platillo favorito son las tortas ahogadas

- Fue carnicero durante diez años; también ejerció en seguridad privada y fue intendente

Ella en frases

"Antes entrabas a tu casa y no tenías pendiente de cerrar con pasador, ver quién viene. Ahora no puedes caminar sin miedo"

"Hay una marcada carencia de valores y desconocimiento de los derechos ciudadanos, se cometen injusticias todos los días por eso"

"Dentro de un salón de clases uno se puede dar cuenta de todos los problemas que enfrentan las familias"

Él en frases

"Siempre llegan los mismos al poder pero nunca dan resultados, no nos debemos de resignar, nosotros no somos políticos con experiencia pero queremos hacer bien las cosas"

"Hay que revisar qué es lo que sirve y lo que no, en el segundo caso se tienen que hacer modificaciones"

"Nadie puede estar por encima del país, no se pueden aceptar chantajes. Lo que necesitamos hacer es abrir horizontes"

SRN