¿Qué han dicho los candidatos sobre la relación México-EU?

Las amenazas del mandatario estadunidense, Donald Trump, ha creado tensiones en la relación con México, a tal grado que el presidente Enrique Peña Nieto le pidió no descargar sus frustraciones con la política interna con los mexicanos. Este tema seguramente será recurrente en el segundo debate presidencial, donde hablarán de política exterior, seguridad fronteriza y migración.

Aquí te dejamos lo que José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, y Jaime Rodríguez, El Bronco, han dicho sobre la relación de México con Estados Unidos.

<<<<José Antonio Meade, candidato del PRI-Verde-Panal

El candidato de la coalición Todos por México se opone a la construcción de una barrera en la frontera; sin embargo, dijo que de llegar a la Presidencia, construirá un muro tecnológico y de innovación para frenar el tráfico de armas y dinero a los cárteles de la droga.

Meade respalda la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que considera que es beneficioso para los tres países y ha dicho que la relación se debe de dar en un marco de respeto, igualdad y sin amenazas.

Cuando Trump desplegó la Guardia Nacional en la frontera, el ex secretario de Hacienda calificó la decisión de ´”absurda e injusta”, pues consideró que la migración y el crimen son temas que se deben abordar con corresponsabilidad.

Meade propone “profundizar la cooperación en materia de seguridad con EstadosUnidos para establecer mecanismos de inteligencia con base en el intercambio de información y análisis de riesgo de personas y vehículos”.

<<<<Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC

El candidato del Frente Por México no sólo ha dicho que el muro es “offensive and useless”, también pidió a Trump no utilizar a los dreamers como moneda de cambio en la política interna.

Ante las constantes amenazas del mandatario estadunidense de cancelar el TLCAN, el panista llamó a Trump a frenar el tráfico de armas, pues dijo que 80 por cientos de las armas utilizadas en actos violentos en el país provienen de Estados Unidos.

También criticó la militarización de la frontera, pues consideró que la relación debe estar basada en la buena vecindad.

Además propone incluir en el TLCAN una cláusula sobre migración e impulsar una reforma en la materia en Estados Unidos.

Les comparto el mensaje que dirigí a @RealDonaldTrump en defensa de los “dreamers”. Es inaceptable que se utilice a los migrantes como moneda de cambio. #DreamActhttps://t.co/sevGVrqcY0

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 6 de febrero de 2018

<<<<Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia también ha criticado la construcción del muro, pues considera que la migración y la violencia se deben frenar mediante planes conjuntos para el desarrollo.

Dijo que de continuar los ataques de Tump hacia a México, condicionará la compra de maíz, con el fin de restablecer una relación balanceada y entre iguales.

Además, propuso revisar el marco de cooperación en materia de seguridad para tener reglas claras y transparentes para la operación de las agencias estadunidenses en México.

En su proyecto de nación, López Obrador dice que buscará crear mecanismos de cooperación en materia ambiental, cultural y científica con Estados Unidos; así como revisar el TLCAN.

El morenista dijo que contestará a cada tuit de Trump, pues, dijo, que sus agresiones merecen una respuesta de primer orden.

Presidente Trump: su muro nos agrede y deja la Estatua de la Libertad como leyenda. Iremos a tribunales internacionales. Viva la fraternidad — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 de enero de 2017

<<<<Jaime Rodríguez, El Bronco, candidato independiente

El Bronco dijo que para resolver las tensiones entre México y Estados Unidos, buscará a Trump para hablar con él cara a cara, tomarse unos tequilas, comer unas hamburguesas y poner los temas sobre la mesa.

“Lo voy a invitar a platicar, a cotorrear, que él hable en inglés y yo en español. Yo me voy a echar un tequila, creo que él no toma, pero puede comerse una McDonalds.

“Yo le diría a Trump: ‘Compadre, ¿por qué nos tratas de esta manera? ¿Qué te hemos hecho o qué crees que te hemos hecho?´”, dijo en una conferencia de prensa en Monterrey al preguntársele como resolvería la relación México-Estados Unidos.

El independiente dijo que privilegiará el diálogo y que tratará de explicarle la importancia del TLCAN en la economía.