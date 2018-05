Tras debate, AMLO agradece a 'AMLOvers'

Ciudad de México

El candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a sus simpatizantes el respaldo ofrecido durante la realización del segundo de los tres debates organizados por el INE.

TE RECOMENDAMOS: Así fue el segundo debate presidencial

"Muchas gracias por el apoyo, por el respaldo. No podría yo hacer un buen papel sin sentir la buena vibra de ustedes, de los ciudadanos, los que me desean lo mejor, los laicos, lo que oran, los que me quieren mucho. Eso me ayuda bastante, lo místico es importante. Muchas gracias", dijo en un video de 2:20 minutos difundido en su cuenta de Twitter.

López Obrador dijo que aclaró algunos puntos con Ricardo Anaya, a quien calificó de "mentiroso".

"Aclaramos cosas; es muy mentiroso el del PAN. Está muy mal asesorado. Lo de Meade es lamentable. No quise replicarle al señor Rodríguez, pero sí aclaramos con el del PAN, que engaña mucho. Vamos a continuar con nuestra campaña", aseguró.

López Obrador dijo que retomará su campaña y que seguirá creciendo porque es la única alternativa para el cambio.

"No vamos a fallarles, no les voy a fallar, tengo convicciones. Tengo una ambición legítima: quiero ser el mejor Presidente de México", destacó.