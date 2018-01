Sheinbaum propone crear Centro de Gestión Integral de Riesgos en CdMx

Ciudad de México

La precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que al ganar las elecciones propondrá a la Asamblea Legislativa convertir la Secretaría de Protección Civil a Centro de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México.

Urgió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentar un censo, un diagnóstico real de lo que ocurrió en la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre pues, dijo, no se sabe cuántos damnificados hay a cuatro meses.

"Nuestra propuesta de cambiar de Secretaría a Centro se debe a que hoy no cumple una función formalmente normativa y por ende, no tiene vínculos con la normatividad de las delegaciones, no cuenta con una relación directa y tiene poco personal, debe dejar de ser un adorno en el gabinete", dijo.

TE RECOMENDAMOS: Mancera pide a Sheinbaum leer con cuidado plan por 19-S

Mencionó que la regulación en la ciudad no establece claramente cuál es el vínculo entre los atlas de riesgo de las delegaciones y el que debería tener en el propio gobierno de la capital.

"Se ha vuelto un esquema de regulación formal que en realidad no está respondiendo a la situación de vulnerabilidad y riesgo de la Ciudad de México", apuntó.

Luego de su participación en el "Foro Gestión de Riesgos y Protección Civil", la doctora refirió que no sería bajar el rango de la dependencia sino realmente tomar en serio el tema de riesgo que se vive en la Ciudad de México.

"Lo importante no es el rango que le das, el Centro de Gestión Integral puede tener rango de Secretaría, el tema aquí es a qué se debe dedicar esta institución y que hoy no lo hace", dijo.

Acotó que, incluso, su peso en la aprobación de cambios de suelo sería fundamental.

"En la actualidad el uso de suelo está vinculado entre Seduvi y la Asamblea Legislativa, pero esos usos de suelo deberían de estar definidos por el tema de riesgo y este Centro tiene que decirnos cuáles son los riesgos reales en la ciudad y las características de la construcción que debe haber en cada zona", subrayó.

Urge diagnóstico

Respecto de lo dicho por Miguel Ángel Mancera, que esperará hasta marzo para saber su futuro político y en estos dos meses se dedicará a la reconstrucción, Sheinbaum Pardo, subrayó:

"Presentaron hace poco el plan de econstrucción y no hay claridad. Dicen que hay 49 programas, ¿dónde están?, ¿cuál es el paso uno, dos o tres?, ¿dónde tienen que orientarse los damnificados? Hemos estado en varios lugares de la ciudad y hay zonas que ni siquiera han sido atendidas y la gente vive en condiciones de altísimo riesgo, así que si se va a dedicar a la reconstrucción, que lo haga y para empezar, lo primerito es tener el diagnóstico de lo que ocurrió en la ciudad de México".

Especificó que "la famosa Plataforma CdMx, que por cierto habría que hacer transparente cómo se contrató porque lo hicieron empresas privadas, no está funcionando. Siempre he sido crítica de cómo se llevado proceso de construcción de la ciudad".

Agregó que además de que no existe un censo, tampoco los mecanismos claros de apoyo sobre todo en el derecho a la vivienda.

TE RECOMENDAMOS: Plan de reconstrucción, sin pies ni cabeza: Sheinbaum



"No estoy de acuerdo como le dicho, que sólo se ofrezca deuda pues creo que el proceso de reconstrucción puede ser mucho más corto que de los siete años que dicen llevará, siempre y cuando haya claridad en la distribución de los recursos".

En cuanto al Atlas de riesgo en la ciudad, afirmó que al llegar a la Jefatura de Gobierno, lo hará público, "y por ello planteo que sea un sistema integral que tiene que estar vinculado con instituciones de educación superior y con información que se esté proporcionando permanentemente y un monitoreo que tiene que hacerse de las circunstancias que vive la ciudad".

Por la tarde, la morenista realizará actos de precampaña en las colonias Merced balbuena, Ampliación Ramos Millán y San Simón Ticumac, en las demarcaciones Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez, respectivamente.