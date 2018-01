Se registra ex morenista al Panal por gubernatura de Veracruz

Veracruz

A poco más de un mes de que renunció a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, la diputada Miriam Judith González Sheridan, se registró como precandidata a la gubernatura de Veracruz por el Partido Nueva Alianza.

La legisladora local acudió ante el Comité Estatal de Elecciones del Panal, partido que en los últimos años había ido en alianza con el Partido Revolucionario Institucional en Veracruz.

Al registrarse, González Sheridan se comprometió a luchar al lado de Nueva Alianza por un Veracruz con educación de calidad y bienestar ciudadano con libertad ideológica.

En su mensaje la ex morenista dijo que ella no es feminista, sino humanista y que "No hay que feminizar la política, hay que humanizarla, no soy izquierdista, soy liberal, porque el enojo no se debe canalizar en intransigencia, sino, en propuestas; no soy idealista, soy activista, por ello, aprecio la invitación a participar de Nueva Alianza".

Agregó que encabezaría de ganar la contienda, un gobierno responsable, honesto, que busque la educación pública laica, gratuita y de calidad, que garantice los derechos de las minorías y que respete la libertad individual de las mayorías, que se rodee de las mujeres y hombres más capaces para combatir a la inseguridad, la pobreza, y la marginación y que reconozca en los derechos humanos a la más grande conquista que un estado debe aspirar.

"Agradezco la invitación a participar en este proceso interno a toda la dirigencia estatal, la única dirigencia de un Partido Político en Veracruz encabezado por una mujer, la maestra Mérida Mar Domínguez quien ante las difamaciones y los ataques de violencia política de género de los que fui objeto, ella me extendió la mano y me hizo reflexionar, que los movimientos sociales deben estar encabezados por mujeres y hombres de bien, que no descalifiquen, que no denigren, que no desgasten, pero sobre todo que aprecien a lo más importante que tienen que son sus seguidores", indicó.

MMR